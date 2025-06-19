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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате семи БПЛА за три часа

Минобороны: за три часа силы ПВО сбили семь БПЛА в пяти регионах России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО России уничтожили семь дронов ВСУ над пятью областями России в период с 8:00 мск до 11:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по два беспилотника военные перехватили над Рязанской и Астраханской областями, по одному — над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей.

Кроме того, в период с 6:45 до 10:00 военные перехватили два БПЛА над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над Тульской областью и Крымом.

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Фото:Hinshtein / Telegram

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал ранее, что ночью средства ПВО и РЭБ сбили два БПЛА, никто не пострадал, повреждений нет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил, что ночью военные сбили БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений также не было.

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Теги
Софья Полковникова
Ростовская область Рязанская область Астраханская область БПЛА
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