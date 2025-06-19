Минобороны сообщило о перехвате семи БПЛА за три часа
Силы ПВО России уничтожили семь дронов ВСУ над пятью областями России в период с 8:00 мск до 11:00 мск, сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, по два беспилотника военные перехватили над Рязанской и Астраханской областями, по одному — над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей.
Кроме того, в период с 6:45 до 10:00 военные перехватили два БПЛА над территорией Ростовской области и по одному БПЛА — над Тульской областью и Крымом.
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал ранее, что ночью средства ПВО и РЭБ сбили два БПЛА, никто не пострадал, повреждений нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил, что ночью военные сбили БПЛА в Миллеровском районе, пострадавших и разрушений также не было.
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