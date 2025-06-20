Над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
Средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над столицей Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, ее объявили в 23:34 мск.
В ночь на 11 июня силы ПВО уничтожили над территорией Воронежской области более 15 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений в результате атаки не было. В ночь на 14 июня было сбито 30 дронов.
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