Губернатор Гусев: над Воронежем уничтожили несколько беспилотников

Над Воронежем уничтожили несколько беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над столицей Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, ее объявили в 23:34 мск.

В ночь на 11 июня силы ПВО уничтожили над территорией Воронежской области более 15 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений в результате атаки не было. В ночь на 14 июня было сбито 30 дронов.