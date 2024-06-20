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Политика ,  
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Офицеры пожаловались Зеленскому на захват госохраны его телохранителем

«Страна»: офицеры пожаловались Зеленскому на захват госохраны его телохранителем
Десять офицеров Управления госохраны в письме Зеленскому обвинили и.о. начальника Донца в «самовольном захвате власти», заявив, что тот сам себя назначил главой после увольнения президентом прежнего
Максим&nbsp;Донец
Максим Донец (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Десять офицеров Управления государственной охраны (УГО) Украины пожаловались в письме президенту Владимиру Зеленскому на «самовольный захват власти в государственном правоохранительном органе» со стороны исполняющего обязанности главы УГО Максима Донца, пишет «Страна.ua».

После того как Зеленский в мае уволил прежнего главу Управления госохраны Сергея Рудя, его заместитель Донец, как сообщает издание со ссылкой на письмо офицеров, сам издал приказ о своем повышении, что подписавшие обращение сочли незаконным.

По их словам, новый начальник приказал своим подчиненным заступать на дежурство без оружия, что нарушает инструкцию и «может привести к непредвиденным последствиям» при охране первых лиц государства. Кроме того, по устному распоряжению Донца УГО передало все взрывчатые вещества и взрывные устройства на хранение в Службу безопасности Украины (СБУ), «тем самым разрушив боевые возможности» ведомства. Взрывчатку забрали в том числе у кинологов, которые учили собак ее находить, рассказали авторы обращения. Они также пожаловались на расформирование двух боевых подразделений Управления госохраны на границе Сумской области с Россией.

Зеленский уволил начальника Госохраны на фоне сообщений о покушении
Политика
Сергей Рудь

Офицеры считают, что действия и.о. главы УГО могут привести к тому, что «враг сможет беспрепятственно подготовить и реализовать диверсию с применением взрывных устройств по отношению к президенту Украины, высшим руководителям государства или представителям иностранных делегаций, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

Помимо того, по утверждению подписантов, Донец без объяснения причин отправил часть сотрудников в резерв и предписал пройти медкомиссию, а некоторых перевел в департамент, который занимается в том числе чисткой биотуалетов на блокпостах, среди них — полковники и начальники отделов. Авторы письма связали это с «личной неприязнью» начальника к некоторым подчиненным. Также они пожаловались на взыскания, от выговора до понижения в званиях за «дисциплинарные проступки» либо «неисполнение обязанностей», которые считают также незаконными.

В мае СБУ сообщила о раскрытии плана покушения на Зеленского, главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и главу Службы безопасности Украины Ивана Малюка и обвинила в подготовке российские власти. Тогда были задержаны два полковника Управления госохраны. Отставку Рудя издание «Страна.ua» связывало с задержанием полковника УГО Андрея Гука по обвинению в подготовке покушений на руководство страны, которого экс-глава управления «покрывал».

В 2019 году Зеленский назначил Донца начальником своей службы безопасности. В январе 2023 года УНИАН отмечал, что его телохранитель «всегда находится рядом с президентом, посещает с ним многострадальные украинские города и внимательно наблюдает за тем, чтобы Зеленскому не грозила никакая опасность».

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Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский телохранитель охрана
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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