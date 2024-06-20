Путин допустил, что вывода российских войск «никогда не случится»

Владимир Путин во время пресс-подхода в правительственном терминале аэропорта Нойбай, Вьетнам (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Переговоры по разрешению ситуации на Украине с Россией никогда и не начнутся, если увязывать их начало и вывод российских войск, заявил президент Владимир Путин в четверг в Ханое.

«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», — сказал президент. Он добавил, что это потому, что руководство Киева «не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины».

Путин полагает, что, таким образом, Киев «заинтересован в том, чтобы наши (российские. — РБК) войска оставались на этих территориях, потому что не заинтересованы в проведении выборов».

Последние выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 года, 20 мая победивший на них Владимир Зеленский принял присягу. Согласно положениям украинской Конституции, выборы проводятся в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства. Срок полномочий президента Украины составляет пять лет.

Зеленский считает неприемлемыми выборы на Украине во время вооруженного конфликта, поскольку «все силы обороны живут совсем другими эмоциями». С начала военной операции в стране действует режим военного положения, который ограничивает проведение выборов. Ранее Зеленский называл среди условий для организации голосования финансовую поддержку Запада в размере $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — говорил он.

Зеленский продолжает оставаться главой государства в условиях военного положения в соответствии с Конституцией, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.