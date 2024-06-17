Кремль посчитал заявления НАТО о ядерном оружии нагнетанием напряженности

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очередным нагнетанием напряженности» заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о приведении в готовность ядерного оружия.

«Не что иное как очередное нагнетание напряженности», — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что президент России Владимир Путин никогда не затрагивает вопрос о ядерном оружии «по своей инициативе, и он очень внимательно к этому относится».

Речь идет о словах Столтенберга о том, что страны Североатлантического альянса обсуждают вопрос приведения ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны России и Китая.

По словам генсека, альянс должен послать прямой сигнал своим противникам путем демонстрации ядерного арсенала. Он отметил, что уже велись переговоры об изъятии ракет со складов и переводе их в режим ожидания.