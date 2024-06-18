В МИДе заявили о необходимости уточнить параметры ядерной доктрины

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

России необходимо изменить некоторые параметры в военной доктрине и документах в сфере ядерного сдерживания, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

Уточнение ядерной доктрины следует провести по результатам анализа действий западных стран на фоне конфликта России и Украины, отметил дипломат.

«Опыт, в том числе полученный в ходе военной операции, и анализ поведенческой модели коллективного Запада показывает, что необходимо уточнить некие параметры <...> и в военной доктрине как таковой, и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания», — цитирует агентство Рябкова.

По словам замглавы МИДа, работа по изменению российской политики в области ядерного сдерживания «идет, но не закончена». У этого процесса нет графика и временных рамок, добавил Рябков.

Условия применения Москвой ядерного оружия закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятых в 2020 году. Их четыре: Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников;

противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;

противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;

на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.

О возможности изменения ядерной доктрины России заявил президент страны Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2024. Глава государства назвал документ живым инструментом. По словам Путина, Москва следит за происходящим в мире и не исключает поправок в области ядерного сдерживания. Однако он подчеркнул, что Россия не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

В начале июня Рябков заявил, что эскалация со стороны США и НАТО ставит перед Россией вопрос о приведении документов в сфере ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями Москвы. По словам замглавы МИДа, обстановка в отношениях с Западом осложняется, а вызовы перед Россией множатся.