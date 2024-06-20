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Политика ,  
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Путин сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда

Вводить ограничения по политическим соображениям негуманно, заявил Путин по поводу санкций против КНДР. Накануне президент говорил, что введенный Совбезом ООН режим ограничений в отношении Пхеньяна должен быть пересмотрен
Церемония&nbsp;встречи Владимира Путина на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея
Церемония встречи Владимира Путина на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея (Фото: KCNA / Reuters)

Президент Владимир Путин сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда. По его словам, можно как угодно относиться к властям Северной Кореи, но вводить ограничения по политическим соображениям негуманно.

«Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом», — сказал глава государства.

Накануне Путин заявил, что режим санкций, введенный Советом безопасности ООН против КНДР, должен быть пересмотрен.

️«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал он.

Путин призвал к пересмотру санкций Совбеза ООН против КНДР
Политика
Владимир Путин

Совбез ООН ввел международные санкции против Пхеньяна в 2006 году, после первого проведенного КНДР ядерного испытания. В последующие годы санкции неоднократно расширялись, по мере развития северокорейских ядерной и ракетной программ.

В рамках ограничений в том числе запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, транспортных средств, промышленного оборудования и предметов роскоши. Из Северной Кореи запрещен импорт угля, электроприборов, текстильных изделий, морепродуктов, дерева и других природных ресурсов.

В марте Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о продлении мандата группы экспертов, которые следят за соблюдением международных санкций против КНДР. Российский представитель Василий Небензя перед голосованием обвинил западную коалицию во главе с США «в беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна». 12 июня он призвал к пересмотру режима санкций в отношении КНДР.

Белый дом обвинил Москву в попытке скрыть нарушение международных санкций, запрещающих закупку вооружений у КНДР. Ранее Вашингтон обвинял Пхеньян в поставках оружия Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что нет никаких доказательств поставок оружия из Северной Кореи российской стороне. Пхеньян также опровергал поставки вооружений в Россию.

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КНДР санкции блокада Ленинграда
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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