Путин сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда
Президент Владимир Путин сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда. По его словам, можно как угодно относиться к властям Северной Кореи, но вводить ограничения по политическим соображениям негуманно.
«Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом», — сказал глава государства.
Накануне Путин заявил, что режим санкций, введенный Советом безопасности ООН против КНДР, должен быть пересмотрен.
️«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал он.
Совбез ООН ввел международные санкции против Пхеньяна в 2006 году, после первого проведенного КНДР ядерного испытания. В последующие годы санкции неоднократно расширялись, по мере развития северокорейских ядерной и ракетной программ.
В рамках ограничений в том числе запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, транспортных средств, промышленного оборудования и предметов роскоши. Из Северной Кореи запрещен импорт угля, электроприборов, текстильных изделий, морепродуктов, дерева и других природных ресурсов.
В марте Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН о продлении мандата группы экспертов, которые следят за соблюдением международных санкций против КНДР. Российский представитель Василий Небензя перед голосованием обвинил западную коалицию во главе с США «в беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна». 12 июня он призвал к пересмотру режима санкций в отношении КНДР.
Белый дом обвинил Москву в попытке скрыть нарушение международных санкций, запрещающих закупку вооружений у КНДР. Ранее Вашингтон обвинял Пхеньян в поставках оружия Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что нет никаких доказательств поставок оружия из Северной Кореи российской стороне. Пхеньян также опровергал поставки вооружений в Россию.
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