Путин призвал к пересмотру санкций Совбеза ООН против КНДР
Режим санкций, введенный Советом Безопасности ООН в отношении КНДР, должен быть пересмотрен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает «РИА Новости».
️«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал глава российского государства.
Совет Безопасности ООН ввел международные санкции против Пхеньяна в 2006 году, после первого проведенного КНДР ядерного испытания. В следующие годы, по мере развития северокорейских ядерной и ракетной программ, санкции неоднократно расширялись. Сейчас в рамках санкций ООН:
- запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, промышленного оборудования, транспортных средств и предметов роскоши;
- запрещен импорт из КНДР угля, морепродуктов, текстильных изделий, электроприборов, дерева и других природных ресурсов;
- заморожены активы многих северокорейских физических и юридических лиц;
- ограничены поставки в КНДР нефти и нефтепродуктов;
- северокорейским банкам запрещено открывать зарубежные филиалы;
- установлен лимит на наем северокорейских рабочих.
В марте 2024 года Москва наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата группы экспертов, следящих за соблюдением международных санкций против КНДР. Выступая перед голосованием, российский представитель Василий Небензя обвинил коалицию западных стран во главе с США «в беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна». Позднее он также призвал к пересмотру режима санкций.
Белый дом в ответ обвинил Москву в попытке скрыть нарушение международных санкций, запрещающих закупку вооружений у КНДР. США ранее обвиняли Пхеньян в поставках оружия российской стороне. В Кремле подчеркивают, что доказательств этому нет. Северная Корея также опровергала поставки вооружений.
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