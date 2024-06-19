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Политика ,  
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Путин призвал к пересмотру санкций Совбеза ООН против КНДР

Путин: режим санкций Совбеза ООН против КНДР должен быть пересмотрен
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Режим санкций, введенный Советом Безопасности ООН в отношении КНДР, должен быть пересмотрен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает «РИА Новости».

️«Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал глава российского государства.

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Пхеньян, Корейская Народно-Демократическая Республика

Совет Безопасности ООН ввел международные санкции против Пхеньяна в 2006 году, после первого проведенного КНДР ядерного испытания. В следующие годы, по мере развития северокорейских ядерной и ракетной программ, санкции неоднократно расширялись. Сейчас в рамках санкций ООН:

  • запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, промышленного оборудования, транспортных средств и предметов роскоши;
  • запрещен импорт из КНДР угля, морепродуктов, текстильных изделий, электроприборов, дерева и других природных ресурсов;
  • заморожены активы многих северокорейских физических и юридических лиц;
  • ограничены поставки в КНДР нефти и нефтепродуктов;
  • северокорейским банкам запрещено открывать зарубежные филиалы;
  • установлен лимит на наем северокорейских рабочих.

В марте 2024 года Москва наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата группы экспертов, следящих за соблюдением международных санкций против КНДР. Выступая перед голосованием, российский представитель Василий Небензя обвинил коалицию западных стран во главе с США «в беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна». Позднее он также призвал к пересмотру режима санкций.

Белый дом в ответ обвинил Москву в попытке скрыть нарушение международных санкций, запрещающих закупку вооружений у КНДР. США ранее обвиняли Пхеньян в поставках оружия российской стороне. В Кремле подчеркивают, что доказательств этому нет. Северная Корея также опровергала поставки вооружений.

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Владимир Путин КНДР санкции Северная Корея ООН
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Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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