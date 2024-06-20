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Дело Тимура Иванова ,  
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Тимур Иванов заявил, что он больше не замминистра обороны

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Фигурант дела о взяточничестве Тимур Иванов заявил в Басманном суде, что больше не занимает должность замминистра обороны.

«До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — приводит слова Иванова ТАСС.

Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году.

24 апреля, на следующий день после задержания Иванова по уголовному делу, источник РБК сообщил, что Сергей Шойгу, который на тот момент был министром обороны, отстранил Иванова от должности. Указ президента об увольнении пока не опубликован.

Материал дополняется.

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Персоны
Тимур Иванов Минобороны коррупция уголовное дело
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года

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