Суд отправил в СИЗО третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны
Суд отправил в СИЗО третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны Иванова
Александр Фомин
Басманный районный суд Москвы отправил под стражу до 23 июня третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — Александра Фомина, сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки).
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