Суд отправил в СИЗО третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны

Александр Фомин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу до 23 июня третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — Александра Фомина, сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки).

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны Общество По версии следствия, Фомин в составе организованной группы лиц «способствовал в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера». Речь идет об освобождении от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий.

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