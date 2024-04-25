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Дело Тимура Иванова ,  
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Суд отправил в СИЗО третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны

Суд отправил в СИЗО третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны Иванова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Александр Фомин
Александр Фомин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу до 23 июня третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова — Александра Фомина, сообщили в пресс-службе суда. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки).

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
Общество
Тимур Иванов
По версии следствия, Фомин в составе организованной группы лиц «способствовал в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера». Речь идет об освобождении от оплаты товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий.

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Юлия Овчинникова
Россия Минобороны Басманный суд Тимур Иванов взятка
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