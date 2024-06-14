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Дело Тимура Иванова ,  
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СК попросил продлить арест замминистра Тимура Иванова

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: АГН «Москва»)

Следствие ходатайствует о продлении ареста замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого по делу о получении взяток, следует из карточки дела на сайте суда.

Материалы поступили в суд 14 июня. Дата слушания по ним еще не назначена.

Срок содержания под стражей Иванова истекает 23 июня. Замминистра обороны задержали 23 апреля на рабочем месте, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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По версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны вели на объектах Иванова бесплатные строительство и ремонт. Фигурантами дела также стали бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Их также арестовали на два месяца. На суде Иванов свою вину не признал.

Защита просила перевести чиновника под домашний арест в его столичную квартиру или загородный дом на Рублевском шоссе.

Тимур Иванов находился на посту заместителя министра обороны с 2016 года. 24 апреля Иванова отстранили от должности.

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Теги
Тимур Иванов арест продление

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