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Политика ,  
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Беглов выдвинул кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга

Матвиенко возглавляет Совет Федерации и представляет исполнительную власть Петербурга в верхней палате с 2011 года. До этого она была губернатором и председателем правительства города
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил в качестве кандидата на пост сенатора от городского правительства спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, передает ТАСС.

«Валентина Ивановна очень много делает для города и отстаивает его интересы», — сказал он.

Матвиенко с 2011 года представляет в Совфеде исполнительный орган государственной власти Петербурга. С сентября того же года она возглавляет верхнюю палату парламента. До назначения в Совфед Матвиенко более семи лет была губернатором и председателем правительства Санкт-Петербурга (с октября 2003 по август 2011 года).

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Александр Беглов

Согласно ч. 2 ст. 95 Конституции, каждый из регионов России выдвигает в Совет Федерации по два представителя: от законодательной и исполнительной власти субъекта.

Кандидатов Беглов представил, когда подавал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность главы Петербурга на сентябрьских выборах. Он пойдет на них от «Единой России, а в 2019-м победил как самовыдвиженец. Тогда, принимая предложение Беглова остаться представителем Петербурга в Совфеде, Матвиенко сказала: «Для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь».

Губернаторские и муниципальные выборы пройдут в Санкт-Петербурге в единый день голосования в течение трех дней: 6, 7 и 8 сентября. В заксобрании ранее говорили, что электронного голосования не предусмотрено. Глава города избирается сроком на 5 лет.

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Александр Беглов Валентина Матвиенко Санкт-Петербург Совет Федерации сенатор
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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Открыть счет

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