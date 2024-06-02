 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Единая Россия» выдвинула Беглова на выборы губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов
Александр Беглов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

На конференции регионального отделения фракция «Единая Россия» выдвинула губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова как своего кандидата на будущих выборах главы города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на конференции сказал, что при реализации партпроекта «Городская среда» за пять лет в Санкт-Петербурге создали 226 новых общественных пространств, благоустроили 1,2 тыс. детских площадок и 720 дворов.

«В рамках проекта «Новая школа» с 2019 года построено 106 новых школ на 82 тыс. мест и 224 детских сада на 37 тыс. мест», — подсчитал он. Турчак также заявил о росте объема соцподдержки семей с детьми и социально незащищенных категорий до 2,6 млн жителей, которые ее получают.

27 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Беглов должен снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города от партии. Беглов победил на выборах в 2019 году как самовыдвиженец.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Теги
Персоны
Александр Беглов Санкт-Петербург региональные выборы
Александр Беглов фото

Александр Беглов

губернатор Санкт-Петербурга
19 мая 1956 года
Материалы по теме
Беглов наградил участников спасения людей из упавшего в Мойку автобуса
Общество
Беглов заявил, что координирует помощь пострадавшим в ДТП с автобусом
Общество
Беглов заявил, что взрыв в Военной академии связи не был терактом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Путин выразил соболезнования в связи со смертью ученого Чилингарова Общество, 16:57
УНИКС не позволил ЦСКА всухую выиграть финальную серию Единой лиги ВТБ Спорт, 16:54
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича Бизнес, 16:47
«Золотой мяч» Марадоны с ЧМ-1986 сняли с аукциона из-за спора о правах Спорт, 16:41
Мэр Львова раскритиковал яркие витрины на фоне дефицита электричества Политика, 16:36
WP описала, как Украина убедила США согласовать удары по России Политика, 16:23
Вся Южная Осетия осталась без света Общество, 16:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Единая Россия» выдвинула Беглова на выборы губернатора Санкт-Петербурга Политика, 16:03
Ухтинский НПЗ сообщил о штатном режиме работы после пожара Общество, 15:49
ОПЕК+ продлил нефтяную сделку на 2025 год Бизнес, 15:47
Сборная России потеряла защитника «Локомотива» перед матчем с белорусами Спорт, 15:42
Клиенты фирмы здорового питания в Калининграде заразились сальмонеллезом Общество, 15:41
Глава РФС счел неправильной поездку на Евро из-за отстранения России Спорт, 15:38
Глава ассоциации оценил потери Италии из-за санкций против России Политика, 15:35