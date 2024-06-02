«Единая Россия» выдвинула Беглова на выборы губернатора Санкт-Петербурга

Александр Беглов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

На конференции регионального отделения фракция «Единая Россия» выдвинула губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова как своего кандидата на будущих выборах главы города. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на конференции сказал, что при реализации партпроекта «Городская среда» за пять лет в Санкт-Петербурге создали 226 новых общественных пространств, благоустроили 1,2 тыс. детских площадок и 720 дворов.

«В рамках проекта «Новая школа» с 2019 года построено 106 новых школ на 82 тыс. мест и 224 детских сада на 37 тыс. мест», — подсчитал он. Турчак также заявил о росте объема соцподдержки семей с детьми и социально незащищенных категорий до 2,6 млн жителей, которые ее получают.

27 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Беглов должен снова выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы города от партии. Беглов победил на выборах в 2019 году как самовыдвиженец.