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Политика ,  
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Беглов заявил об участии в выборах в Петербурге в качестве самовыдвиженца
Александр Беглов на выборах губернатора Санкт-Петербурга в сентябре не будет выдвигаться от какой-либо партии. Свое решение он объяснил желанием «быть независимым»
Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что примет участие в выборах градоначальника как самовыдвиженец. Об этом он заявил на телеканале «78».

«Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — объяснил он свое решение.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Беглов
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