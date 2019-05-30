Беглов заявил об участии в выборах в Петербурге в качестве самовыдвиженца

Беглов заявил об участии в выборах в Петербурге в качестве самовыдвиженца

Александр Беглов на выборах губернатора Санкт-Петербурга в сентябре не будет выдвигаться от какой-либо партии. Свое решение он объяснил желанием «быть независимым»

Александр Беглов (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что примет участие в выборах градоначальника как самовыдвиженец. Об этом он заявил на телеканале «78».

«Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов», — объяснил он свое решение.

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