Беглов попросил не называть его «хозяином Петербурга»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался считать себя «хозяином города» и назвал президента Владимира Путина его руководителем, а себя его помощником. Об этом сообщил корреспондент «Фонтанки с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На сессии форума «Россия»: вместе создаем будущее», посвященной выставке «Россия» на ВДНХ, Беглова представили как «хозяина города».
«Не хозяин, а руководитель — это наш президент. А я просто его помощник», — заявил губернатор.
В ответ модератор сессии, гендиректор «Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова назвала Беглова «руководителем одного из самых красивых городов мира». «Это правда», — согласился он.
Беглов возглавляет Санкт-Петербург с октября 2018 года, его назначил президент. Спустя год он пошел на выборы как самовыдвиженец и одержал победу, получив 64,43%.
В сентябре 2024 года в Петербурге пройдут губернаторские и муниципальные выборы. По словам Беглова, к нему обратились ветераны, блокадники и общественники с вопросом об участии в выборах. «Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, — это выбор жителей», — сказал губернатор.
2 июня фракция «Единая Россия» выдвинула Беглова в качестве своего кандидата на пост главы Петербурга.
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