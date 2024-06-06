Беглов попросил не называть его «хозяином Петербурга»

Беглов назвал Путина руководителем Петербурга, а себя — его помощником

Александр Беглов (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался считать себя «хозяином города» и назвал президента Владимира Путина его руководителем, а себя его помощником. Об этом сообщил корреспондент «Фонтанки с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На сессии форума «Россия»: вместе создаем будущее», посвященной выставке «Россия» на ВДНХ, Беглова представили как «хозяина города».

«Не хозяин, а руководитель — это наш президент. А я просто его помощник», — заявил губернатор.

В ответ модератор сессии, гендиректор «Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова назвала Беглова «руководителем одного из самых красивых городов мира». «Это правда», — согласился он.

Беглов возглавляет Санкт-Петербург с октября 2018 года, его назначил президент. Спустя год он пошел на выборы как самовыдвиженец и одержал победу, получив 64,43%.

В сентябре 2024 года в Петербурге пройдут губернаторские и муниципальные выборы. По словам Беглова, к нему обратились ветераны, блокадники и общественники с вопросом об участии в выборах. «Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, — это выбор жителей», — сказал губернатор.

2 июня фракция «Единая Россия» выдвинула Беглова в качестве своего кандидата на пост главы Петербурга.