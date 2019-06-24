Матвиенко согласилась остаться представителем Петербурга в Совфеде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,89 -0,14 EUR Бирж. 71,64 -0,01 Brent 65,28 +0,20% USD Нал. 63,44 62,57 EUR Нал. 72,14 71,25 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1391 +0,0023 BTC/USD Бирж. 10 964,05 +44,05 IMOEX 2 769,05 +0,28% RTSI 1 386,99 +0,87% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $270 (+7%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лукойл ₽6 066 (+13,82%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+22,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
UnitedHealth $270 (+7%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лукойл ₽6 066 (+13,82%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+22,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
Полицейские задержали открывшего стрельбу из ружья в Якутске Общество, 13:02 МИД предостерег Европу от подыгрывания США в вопросе антииранских санкций Политика, 12:57 Битва за рубли: Renault Arkana против Geely Atlas Авто, 12:54 УЕФА не будет открывать дело против Грузии из-за антироссийских футболок Спорт, 12:53 Mazda отзовет почти тысячу автомобилей в России Бизнес, 12:51 450 лет разложения. Самая длинная видеотрансляция в истории Зеленая экономика, 12:50  Бывшего сотрудника ФСКН в Приморье обвинили в похищении людей Общество, 12:49 Бизнес победителей: как создать позитивную среду в бетонных джунглях РБК и ВТБ, 12:43 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджеcт новостей Pro, 12:36 Синоптики заявили о сильных дождях и похолодании в Москве Общество, 12:29 Гречневый хлеб и голубые конфеты: кто выпускает полезную и вкусную еду Стиль, 12:18 Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft Технологии и медиа, 12:15 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 12:13 Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии Политика, 12:13
Политика ,  
0 
Матвиенко согласилась остаться представителем Петербурга в Совфеде
Такое предложение спикеру верхней палаты парламента сделал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он попросил Матвиенко остаться представителем интересов города в Совфеде в случае своей победы на предстоящих выборах
Александр Беглов и Валентина Матвиенко (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась на предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжить и дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на губернаторских выборах. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации», — сказал он на встрече с Матвиенко.

Она ответила на это предложение согласием: «Спасибо за предложение, для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября. Всего к настоящему времени для участия в выборах подали документы в горизбирком 26 человек, Беглов был первым из них. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец, и для регистрации ему необходимо было собрать подписи избирателей. О том, что Беглов планирует выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Санкт-Петербурга в случае своей победы на выборах, в середине марта со ссылкой на источники писал РБК.

Ранее на прошлой неделе петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального распространил видео, в котором утверждается, что сотрудники бюджетных учреждений фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова. Сам врио губернатора назвал видео «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью». Полиция занялась проверкой видеоролика на предмет возможных фальсификаций подписей.

Автор: Анна Трунина
Теги: Санкт-Петербург, Совет Федерации, Александр Беглов, Валентина Матвиенко ..., сенатор
Материалы по теме
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Общество
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter