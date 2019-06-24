Матвиенко согласилась остаться представителем Петербурга в Совфеде

Такое предложение спикеру верхней палаты парламента сделал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он попросил Матвиенко остаться представителем интересов города в Совфеде в случае своей победы на предстоящих выборах

Александр Беглов и Валентина Матвиенко (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась на предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжить и дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на губернаторских выборах. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации», — сказал он на встрече с Матвиенко.

Она ответила на это предложение согласием: «Спасибо за предложение, для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября. Всего к настоящему времени для участия в выборах подали документы в горизбирком 26 человек, Беглов был первым из них. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец, и для регистрации ему необходимо было собрать подписи избирателей. О том, что Беглов планирует выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Санкт-Петербурга в случае своей победы на выборах, в середине марта со ссылкой на источники писал РБК.

Ранее на прошлой неделе петербургский штаб оппозиционера Алексея Навального распространил видео, в котором утверждается, что сотрудники бюджетных учреждений фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова. Сам врио губернатора назвал видео «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью». Полиция занялась проверкой видеоролика на предмет возможных фальсификаций подписей.