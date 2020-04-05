Кир Стармер стал новым главой Лейбористской партии Британии

О выборах нового главы стало известно после того, как партия показала худший результат на парламентских выборах за 80 лет, получив 202 места

Новым лидером Лейбористской партии Великобритании стал Кир Стармер, сменив на этом посту Джереми Корбина, сообщает Financial Times.

Стармер победил на внутрипартийных выборах с результатом 56% голосов, далеко опередив ближайшего к нему кандидата (Ребекка Лонг Бэйли, 28%).

Он пообещал конструктивно работать с правительством и не участвовать в работе оппозиции «ради оппозиции», передает издание. Но он также добавил, что в случае ошибок или слишком медленной работы правительства, оппозиция будет привлекать к этому внимание. Он также подчеркнул, что в период борьбы с распространением коронавируса, Лейбористская партия будет поддерживать те шаги правительства, которые помогут сдержать пандемию.

Как пишет Financial Times, избрание Стармера главой лейбористов воспринимается многими в парламенте как начало новой главы в истории партии, особенно после того, как она показала худший результат на парламентских выборах за последние 80 лет в декабре 2019 года. Тогда в результате выборов, лейбористы получили 202 места в парламенте.