Кир Стармер стал новым главой Лейбористской партии Британии
Новым лидером Лейбористской партии Великобритании стал Кир Стармер, сменив на этом посту Джереми Корбина, сообщает Financial Times.
Стармер победил на внутрипартийных выборах с результатом 56% голосов, далеко опередив ближайшего к нему кандидата (Ребекка Лонг Бэйли, 28%).
Он пообещал конструктивно работать с правительством и не участвовать в работе оппозиции «ради оппозиции», передает издание. Но он также добавил, что в случае ошибок или слишком медленной работы правительства, оппозиция будет привлекать к этому внимание. Он также подчеркнул, что в период борьбы с распространением коронавируса, Лейбористская партия будет поддерживать те шаги правительства, которые помогут сдержать пандемию.
Как пишет Financial Times, избрание Стармера главой лейбористов воспринимается многими в парламенте как начало новой главы в истории партии, особенно после того, как она показала худший результат на парламентских выборах за последние 80 лет в декабре 2019 года. Тогда в результате выборов, лейбористы получили 202 места в парламенте.