Кремль назвал несерьезной схему Макфола по снятию санкций с бизнесменов

Майкл Макфол (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Российские бизнесмены, работающие и получающие доход в России, вряд ли воспримут серьезно предложение о снятии западных санкций в обмен на осуждение военной операции на Украине и пожертвование Киеву своего состояния, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Крупные предприниматели ногами стоят на российской земле. Их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России, их бизнес ведется здесь, их основной доход тоже возникает здесь. Поэтому те, кто стоит ногами здесь, конечно, такие предложения вряд ли воспримут серьезно», – сказал он.

Песков также напомнил, что российские власти считают западные санкции незаконными с точки зрения международного права.

Бывший посол США в России Майкл Макфол ранее заявил, что у российских бизнесменов должна быть возможность выхода из санкционных списков. По его словам, для этого им придется осудить военную операцию и лично президента России Владимира Путина, а также пожертвовать половину своего состояния в фонд восстановления Украины.

Материал дополняется.