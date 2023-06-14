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Telegraph узнала о споре ЕС и Британии из-за £2,3 млрд от продажи «Челси»

Telegraph: ЕС и Британия спорят из-за «зависших» £2,3 млрд от продажи «Челси» Абрамовичем
ЕС требует потратить £2,3 млрд от продажи «Челси» на восстановление Украины, тогда как Лондон настаивает, чтобы эти средства пошли на помощь пострадавшим, сообщает Telegraph. Зеленский оценивал восстановление Украины в $1 трлн
Фото: Imago Images / Global Look Press
Фото: Imago Images / Global Look Press

Средства от продажи британского футбольного клуба «Челси» остаются в «подвешенном состоянии», поскольку ЕС и Великобритания не могут договориться, как их целесообразнее потратить, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Европейский союз настаивает, что бы £2,3 млрд пошли на работы по «долгосрочному восстановлению» Украины, тогда как Лондон считает, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от конфликта.

Газета напоминает, что бывший владелец «Челси» Роман Абрамович, когда продавал клуб, договорился с британскими властями о том, что деньги пойдут на помощь «всем жертвам конфликта на Украине».

Источник газеты рассказал, что после долгих переговоров, Великобритания, похоже, согласилась с требованием ЕС потратить эти средства «внутри» Украины. «Украина должна как можно быстрее ощутить выгоду от этих денег, особенно с учетом недавнего разрушения Каховской плотины», — указал собеседник издания. Однако неясно, нужно ли будет согласовывать это с российским бизнесменом, отмечает The Telegraph.

Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк и ООН в конце марта оценили стоимость восстановления Украины в €383 млрд ($411 млрд). В 2023 году ей потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора, говорилось в заявлении ЕК.

Владимир Зеленский в ноябре 2022 года оценивал восстановление страны после конфликта почти в три раза дороже — в $1 трлн. Он предлагал западным странам и компаниям «брать шефство» над регионами, городами или предприятиями Украины для их восстановления.

Абрамович решил продать «Челси» вскоре после начала Россией военной операции на Украине, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза.

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Бизнесмен приобрел находившийся в финансовом кризисе клуб в 2003 году за £140 млн, превратив его за прошедшее время в самый успешный английский клуб на международной арене. Бизнесмен назвал решение о продаже «Челси» очень трудным и болезненным, но необходимым «в интересах команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба». Сделка состоялась в прошлом мае, клуб был куплен консорциумом во главе с бизнесменом Тоддом Боли.

После этого по поручению Абрамовича был сформирован благотворительный фонд, куда должны были поступить все средства с продажи «Челси». Предполагалось, что организация будет работать для помощи «всем пострадавшим» от военных действий на Украине. «Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению», — пояснял бизнесмен.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Роман Абрамович «Челси» санкции Украина Военная операция на Украине
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