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В Казахстане заявили о заинтересованности в торговле с Россией в тенге

Министерство торговли и интеграции Казахстана: предпочтительнее вести расчеты в тенге
Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило о выгоде ведения расчетов между двумя странам в национальной валюте — тенге. В прошлом году товарооборот Казахстана с Россией достиг рекордных $26,1 млрд
Фото: Дмитрий Подлипаев / Reuters
Фото: Дмитрий Подлипаев / Reuters

«Предпочтительнее для экспортеров и импортеров Казахстана вести расчеты с российскими контрагентами в валюте нашей страны — тенге», — сообщило в ответ на вопросы РБК Министерство торговли и интеграции Казахстана. По его данным, в 2022 году был достигнут рекордный показатель товарооборота в $26,1 млрд; только за первый квартал 2023 года торговля между странами увеличилась на 10,1% и составила $6,1 млрд, экспорт Казахстана в Россию вырос на 39,2% и составил $2,3 млрд.

В мае заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил, что Евразийский экономический союз (в него входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия) фактически осуществил переход на расчеты в национальных валютах, доля которых в марте составила 90%. Расчеты в долларах стали опасными, объяснил в апреле российский министр финансов Антон Силуанов: «Могут заморозить, может платеж не пройти». Поэтому приоритет отдается налаживанию расчетов в национальных валютах.

«Казахстан имеет очень тесные экономические связи с Россией во всех значимых сферах, включая торговлю товарами и услугами, совместное предпринимательство, взаимные инвестиции, туризм и т.д. Экономические процессы всегда обусловливаются практическими интересами их участников, и пока участникам казахстанско-российского сотрудничества оно интересно и выгодно, это сотрудничество будет продолжаться», — выразили уверенность в министерстве.

Комментируя вопрос о влиянии на сотрудничество санкций, введенных в отношении России со стороны США и Европейского союза, Министерство торговли и интеграции Казахстана заявило, что санкции «не могут быть наложены на страну в целом или даже на какую-то отрасль», а «будут применяться в отношении конкретных компаний, нарушающих соответствующие нормативные акты США и ЕС». «Казахстан принимает все необходимые меры и полностью соблюдает выставляемые ему требования для предотвращения такого рода нарушений», — указали в министерстве.

О том, что Казахстан от союзнических обязательств перед Россией не отказывается, но взаимодействие с Москвой будет строить в рамках санкционного режима, заявил в июне прошлого года президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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Казахстан Россия отношения торговля
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