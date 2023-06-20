Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар» Мурыгу к 16 годам колонии

Денис Мурыга (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным участника украинского батальона «Айдар» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Дениса Мурыгу в прохождении обучения террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Судья назначил ему 16 лет колонии строгого режима. Ранее прокурор попросил приговорить его к 18 годам колонии строгого режима.

В отношении Мурыги было возбуждено дело по ч.2 ст. 208 УК «Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам России». Данная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Помимо этого он проходил по ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Материал дополняется