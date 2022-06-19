ТАСС и «РИА Новости» сообщили о сдаче в плен командования «Айдара»

При зачистке населенного пункта около Северодонецка в плен сдалось командование украинского нацбатальона «Айдар», передали источники агентств. Ранее глава Чечни Кадыров заявил об освобождении Метелкино *

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Один из командиров украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) попал в плен при взятии села Метелкино на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар». Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — заявил собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР также пишет об окончании зачистки населенного пункта Метелкино, который примыкает к Северодонецку, и сдаче в плен членов «Айдара», в том числе командования батальона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино.

По его словам, за последнюю неделю в боях за населенный пункт украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов. Сейчас Метелкино зачищают от мин и растяжек, добавил Кадыров.

В конце мая глава Чечни заявил, что российские войска взяли Северодонецк под полный контроль. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, в начале июня доложил об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но указывал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные.

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Глава ЛНР Леонид Пасечник 16 июня отметил, что его войска контролируют почти всю территорию Северодонецка, кроме химического комбината «Азот», где, по его данным, находятся от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных.

В середине мая Ленинский районный суд Ростова арестовал до 16 июля замкомандира украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыгу.

Его обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, не предусмотренного законодательством этой страны и в целях, противоречащих законам России (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы до 15 лет.