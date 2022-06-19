ТАСС и «РИА Новости» сообщили о сдаче в плен командования «Айдара»
Один из командиров украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) попал в плен при взятии села Метелкино на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«При зачистке Метелкино сдались в плен несколько украинских боевиков, в том числе один из командиров батальона «Айдар». Сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный», — заявил собеседник агентства.
ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР также пишет об окончании зачистки населенного пункта Метелкино, который примыкает к Северодонецку, и сдаче в плен членов «Айдара», в том числе командования батальона.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР освободили поселок Метелкино.
По его словам, за последнюю неделю в боях за населенный пункт украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов. Сейчас Метелкино зачищают от мин и растяжек, добавил Кадыров.
В конце мая глава Чечни заявил, что российские войска взяли Северодонецк под полный контроль. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, в начале июня доложил об «освобождении» жилых кварталов Северодонецка, но указывал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 16 июня отметил, что его войска контролируют почти всю территорию Северодонецка, кроме химического комбината «Азот», где, по его данным, находятся от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных.
В середине мая Ленинский районный суд Ростова арестовал до 16 июля замкомандира украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыгу.
Его обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, не предусмотренного законодательством этой страны и в целях, противоречащих законам России (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы до 15 лет.
24-й батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе Сергея Мельничука, который был комендантом «Самообороны Майдана». Это добровольческое вооруженное формирование официально подчинено Минобороны Украины.
В начале 2015 года Мельничук сообщил, что батальон расформирован, однако позже батальон опроверг эту информацию.
В середине марта представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российским войскам в ходе спецоперации удалось прорвать оборону батальона в Донецкой области.