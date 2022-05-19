Замкомандира украинского нацбатальона «Айдар» арестовали в Ростове

Сотрудники ФСБ РФ конвоируют Дениса Мурыгу (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Ленинский районный суд Ростова арестовал заместителя командира украинского батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) Дениса Мурыгу, сообщили РБК в пресс-службе судов.

«Ленинский районный суд сегодня рассматривал представление старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Дениса Мурыги. <...> Материал рассматривался в закрытом судебном заседании, по результату которого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля 2022 года включительно», — сказали там.

Мурыгу обвиняют в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, не предусмотренного законодательством этой страны и в целях, противоречащих законам России (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 15 лет.

По данным пресс-службы, он поступил в батальон в январе 2015 года. Мурыга признался, что он «участвовал в спецоперации по подрыву моста, в результате которой погибли служащие Народной милиции ЛНР».

24-й батальон территориальной обороны «Айдар» был создан в мае 2014 года по инициативе Сергея Мельничука, который был комендантом «Самообороны Майдана». Это добровольческое вооруженное формирование официально подчинено Министерству обороны Украины.

В конце прошлого года Мельничук сообщил, что батальон расформирован. Однако позже батальон опроверг эту информацию. В середине марта представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российским войскам в ходе спецоперации на Украине удалось прорвать оборону батальона в Донецкой области.