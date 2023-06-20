ВСУ опубликовали видео с приехавшим в войска Залужным

На видео на висящем на стене календаре видна дата: 17 июня 2023 года. О тяжелом ранении генерала сообщали российские телеграм-каналы. Свое ранение опроверг и глава разведки Кирилл Буданов

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В телеграм-канале главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного опубликовано видео, на котором он посещает группировку войск в зоне боевых действий.

«Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои», — говорится в сообщении в канале.

На висящем на стене календаре видна дата: 17 июня 2023 года.

В мае российские телеграм-каналы писали, что Залужный ранен. Военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ утверждал, что генерал получил тяжелое ранение 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки в Днепропетровской области.

Минобороны Украины опровергало эту информацию. 21 мая замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Залужный «на месте» и «делает свою работу».

30 мая МВД России объявило главнокомандующего украинской армией в розыск. По какой статье УК разыскивается Залужный, ведомство не уточнило. В декабре прошлого года Следственный комитет возбудил против него и других украинских военачальников уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

6 июня президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, связанное с подрывом Каховской ГЭС, и опубликовал фотографию, на которой видно Залужного, присутствующего на нем. 10 июня Зеленский, говоря о контрнаступлении, заявил, что ежедневно общается с военачальниками, в том числе с Залужным. Однако президент России Владимир Путин на встрече с военкорами на прошлой неделе предположил, что генерал может находиться за пределами Украины.

Опроверг сообщения о своем ранении или гибели и начальник Главного управления разведки украинского Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов.

15 июня «РИА Новости» со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур сообщало о ранении Буданова при ударе в Киеве. Собеседник агентства утверждал, что генерала достали из-под завалов, а затем эвакуировали вертолетом санавиации сначала на военную базу Жешув в Польше, а потом — в Берлин, где он будет лечиться в госпитале бундесвера.

После этого Зеленский сообщил, что глава украинской разведки присутствовал на заседании военного кабинета.