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Зеленский сообщил об участии Буданова в заседании военного кабинета

Зеленский сообщил об участии Буданова в заседании военного кабинета

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов присутствовал сегодня на заседании военного кабинета.

«Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий. Пока не называя фамилий, всему свое время. <...> И был Буданов» — сказал он в вечернем видеообращении.

Агентство «РИА Новости» 15 июня со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур сообщило, что Буданов получил ранение во время удара по зданию его ведомства в Киеве. Собеседник агентства заявил, что Буданова достали из-под завалов, а затем эвакуировали вертолетом санавиации сначала на военную базу Жешув в Польше, а потом — в Берлин на лечение в госпиталь бундесвера.

Буданов в последний раз появлялся на публике 29 мая. Представитель ГУР Андрей Юсов объяснял отсутствие главы разведки «участием в спецоперациях». В телеграм-канале ведомства публиковали видео, на котором Буданов молча смотрит в камеру, после чего появляется надпись: «Планы любят тишину». После сообщений о ранении Буданова Юсов говорил, что у главы разведки «отличные дела, прекрасое здоровье» и «хороший аппетит».

Минобороны России 29 мая сообщало о ночном ударе «высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах».

Теги
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