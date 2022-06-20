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Сибирь в огне ,  
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Путин поручил заняться домами и долгами пострадавших от пожаров в Сибири

Президент поручил «проработать вопрос» о реструктуризации кредитов, которые взяли в банках жители пострадавших от лесных пожаров областей, а также решить вопросы о выплатах компенсаций
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Президент Владимир Путин поручил главам регионов, пострадавших от природных пожаров, провести оценку ущерба жилым зданиям и объектам инфраструктуры, а также выплатить материальные компенсации гражданам. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано высшим должностным лицам Красноярского края, а также Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской и Курганской областей.

До 1 июля власти регионов должны обеспечить пострадавшим от пожаров выплату единовременной материальной помощи, финансовой помощи «в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости», выплатить компенсации гражданам, которые физически пострадали в пожарах, и тем, кто потерял в пожаре членов своей семьи.

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До 1 октября регионы также должны провести оценку ущерба инфраструктуре регионов и направить федеральным органам запрос на возмещение ущерба из федерального бюджета. Кроме того, до этого срока власти должны оценить, какой ущерб причинили пожары личным подсобным хозяйствам граждан и садовым участкам, и принять решение о возмещении этого ущерба.

Правительство должно до 1 августа обеспечить совместно с регионами реализацию «мер социальной поддержки» для тех граждан, чьи дома были утрачены или пострадали из-за пожаров, и отчитаться о результатах работы до 1 декабря 2022 года.

Путин допустил реструктуризацию кредитов для пострадавших от пожаров
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

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Кроме того, президент поручил правительству и Центробанку до 1 сентября «проработать вопрос» о реструктуризации кредитов, которые взяли в банках жители этих регионов. Страховые компании, в свою очередь, должны ускорить выплату денежных средств по договорам страхования, сократив перечень необходимых документов и упростив процедуры их представления.

Отдельно Путин поручил Министерству энергетики до 1 августа провести проверку технического состояния объектов электросетей в регионах и запланировать их модернизацию, если это необходимо.

В этом году лесные пожары уже причинили «значительный материальный ущерб», говорил Путин в начале мая. Врио главы МЧС Александр Чуприян, выступая на том же совещании с президентом, уточнил, что лесные пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях.

Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров в этом году
Политика
Фото:Максим Слуцкий / ТАСС


По данным Авиалесохраны, на 20 июня на территории России действовало 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 45 749 га. Работы по активному тушению огня шли в Якутии, Иркутской, Амурской и Тюменской областях, в Чукотском автономном округе, Красноярском, Камчатском и Хабаровском краях и других регионах. В работе по тушению пожаров во всех регионах принимали участие 1634 человека, 106 единиц техники, 32 воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки вели 74 воздушных судна. Помимо этого действовало еще десять пожаров на площади, пройденной огнем, 36 297 га, работа по тушению которых была прекращена по решению региональных комиссий.

В 2022 году в России выявили примерно на 16% больше лесных пожаров, чем в прошлом году, говорил глава Рослесхоза Иван Советников. При этом, по его словам, площади, пройденные огнем, сопоставимы с показателями прошлого года — порядка 600 тыс. га. Это говорит о том, что пожары стали выявлять и ликвидировать более оперативно, считает глава Рослесхоза. «Около 90% лесных пожаров ликвидируется в первые сутки с момента обнаружения», — сообщил Советников. При этом в Сибири, по его словам, число пожаров с начала 2022 года вросло в два раза, до 2,5 тыс. Рост числа возгораний вызван действиями человека и сельскохозяйственными палами травы. Усугубляют ситуацию и неблагоприятные погодные условия, в частности ветер, жаркая и сухая погода, отсутствие осадков.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин пожары Сибирь кредиты

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Управляйте онлайн 24/7
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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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