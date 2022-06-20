Путин поручил заняться домами и долгами пострадавших от пожаров в Сибири

Президент поручил «проработать вопрос» о реструктуризации кредитов, которые взяли в банках жители пострадавших от лесных пожаров областей, а также решить вопросы о выплатах компенсаций

Фото: МЧС России

Президент Владимир Путин поручил главам регионов, пострадавших от природных пожаров, провести оценку ущерба жилым зданиям и объектам инфраструктуры, а также выплатить материальные компенсации гражданам. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано высшим должностным лицам Красноярского края, а также Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Омской и Курганской областей.

До 1 июля власти регионов должны обеспечить пострадавшим от пожаров выплату единовременной материальной помощи, финансовой помощи «в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости», выплатить компенсации гражданам, которые физически пострадали в пожарах, и тем, кто потерял в пожаре членов своей семьи.

До 1 октября регионы также должны провести оценку ущерба инфраструктуре регионов и направить федеральным органам запрос на возмещение ущерба из федерального бюджета. Кроме того, до этого срока власти должны оценить, какой ущерб причинили пожары личным подсобным хозяйствам граждан и садовым участкам, и принять решение о возмещении этого ущерба.

Правительство должно до 1 августа обеспечить совместно с регионами реализацию «мер социальной поддержки» для тех граждан, чьи дома были утрачены или пострадали из-за пожаров, и отчитаться о результатах работы до 1 декабря 2022 года.

Читайте на РБК Pro Pro Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Инструкции Pro Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Инструкции Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Статьи Pro Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию Статьи Pro Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе Статьи Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork Статьи

Кроме того, президент поручил правительству и Центробанку до 1 сентября «проработать вопрос» о реструктуризации кредитов, которые взяли в банках жители этих регионов. Страховые компании, в свою очередь, должны ускорить выплату денежных средств по договорам страхования, сократив перечень необходимых документов и упростив процедуры их представления.

Отдельно Путин поручил Министерству энергетики до 1 августа провести проверку технического состояния объектов электросетей в регионах и запланировать их модернизацию, если это необходимо.

В этом году лесные пожары уже причинили «значительный материальный ущерб», говорил Путин в начале мая. Врио главы МЧС Александр Чуприян, выступая на том же совещании с президентом, уточнил, что лесные пожары уничтожили почти 1,3 тыс. строений в Курганской области, Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях.

По данным Авиалесохраны, на 20 июня на территории России действовало 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 45 749 га. Работы по активному тушению огня шли в Якутии, Иркутской, Амурской и Тюменской областях, в Чукотском автономном округе, Красноярском, Камчатском и Хабаровском краях и других регионах. В работе по тушению пожаров во всех регионах принимали участие 1634 человека, 106 единиц техники, 32 воздушных судна. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки вели 74 воздушных судна. Помимо этого действовало еще десять пожаров на площади, пройденной огнем, 36 297 га, работа по тушению которых была прекращена по решению региональных комиссий.

В 2022 году в России выявили примерно на 16% больше лесных пожаров, чем в прошлом году, говорил глава Рослесхоза Иван Советников. При этом, по его словам, площади, пройденные огнем, сопоставимы с показателями прошлого года — порядка 600 тыс. га. Это говорит о том, что пожары стали выявлять и ликвидировать более оперативно, считает глава Рослесхоза. «Около 90% лесных пожаров ликвидируется в первые сутки с момента обнаружения», — сообщил Советников. При этом в Сибири, по его словам, число пожаров с начала 2022 года вросло в два раза, до 2,5 тыс. Рост числа возгораний вызван действиями человека и сельскохозяйственными палами травы. Усугубляют ситуацию и неблагоприятные погодные условия, в частности ветер, жаркая и сухая погода, отсутствие осадков.