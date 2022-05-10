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Путин допустил реструктуризацию кредитов для пострадавших от пожаров

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Реструктуризация потребительских кредитов в качестве меры поддержки для пострадавших от природных пожаров — хорошая идея, ее стоит рассмотреть, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по ситуации с пожарами в регионах России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

В ходе совещания глава Минприроды Александр Козлов рассказал об инициативе обратиться к банкирам с призывом реструктуризировать не только ипотеку, но и другие виды потребительских кредитов пострадавшим от пожаров.

«Безусловно, над этим можно подумать», — ответил глава государства, подчеркнув, что с этой инициативой не стоит обращаться к банкирам. Он поручил федеральным министрам подключаться к восстановлению жилья в регионах, пострадавших от пожаров.

Также Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить помощь в организации летнего отдыха детей из семей, пострадавших от пожаров, на региональном, а если потребуется, то и на федеральном уровне.

Красноярские власти обещали обеспечить жильем пострадавших от пожаров
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По информации «Авиалесоохраны» на 10 мая, на территории России действовал 101 лесной пожар на площади более 12,7 тыс. га. Больше всего действующих пожаров зафиксировано в Красноярском крае (23), Амурской области (13), а также в Хабаровском крае (12). Режим ЧС на сегодняшний день действует в двух субъектах России: на всей территории Курганской области и в Аскизском муниципальном районе Республики Хакасия.

В Рослесхозе основными причинами возникновения весенних лесных пожаров назвали несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением: сжигание сухой травы на полях, мусора на дачных участках, незатушенные костры, выброшенные окурки и спички. Также причиной возгораний становятся техногенные факторы — электрозамыкания, оборванные провода ЛЭП.

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Из-за пожаров в начале мая в Красноярском крае погибли пять человек, 19 пострадали, еще 14 были госпитализированы, в том числе шесть пожарных. Как рассказал глава края Александр Усс, пожары нанесли материальный ущерб более чем 1,2 тыс. людей. По данным администрации края, в результате произошедшего сгорели 518 домов.

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Теги
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