Боррель заявил о возможности свободно покупать российское продовольствие

Он предупредил о возможном «большом голоде» в мире и подчеркнул, что виновата в этом будет блокирующая вывоз украинского зерна Россия, а не санкции ЕС. У российских властей противоположная позиция: они обвиняют в голоде Запад

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Matthys / AP)

Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут беспрепятственно делать это, «никаких преград нет», заявил верховный представитель ЕС по дипломатии и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на заседание Совета по иностранным делам.

«Те, кто занимается экономической деятельностью, должны знать, что эти продукты из России не находятся под нашими санкциями. Они могут действовать, могут покупать их, могут транспортировать и могут страховать», — сказал он журналистам.

Боррель подчеркнул, что цены на продукты в мире растут именно из-за военных действий на Украине и блокирования российской стороной украинского зерна в портах, а не из-за европейских санкций против России: «Наши санкции не нацелены на еду, не нацелены на удобрения». Дипломат предупредил о «риске большого голода» и призвал Москву разблокировать порты.

14 июня комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что в Брюсселе не видят угрозы своей продовольственной безопасности из-за конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин 17 июня возложил ответственность за возможный голод в бедных странах на Евросоюз и США. «Нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит, повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок», — пояснил он.

Удобрения из России не попали под санкции ЕС, но Брюссель еще в июне прошлого года ввел секторальные санкции в отношении белорусского калийного производства, а в апреле текущего запретил импорт хлористого калия из республики через Россию.

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В Москве также неоднократно подчеркивали, что не препятствуют вывозу с Украины зерна, добавляя, что для этого Киев должен разминировать подходы к портам. Там находится около 20 млн т зерна, и в ООН предупреждали, что, если порты не заработают, это может привести к голоду и дестабилизации в других государствах.