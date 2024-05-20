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Политика ,  
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Состояние короля Британии Карла III выросло почти до $775 млн

Карл III
Карл III (Фото: Peter Nicholls / Getty Images)

Состояние 74-летнего короля Великобритании Карла III выросло на $12,7 млн, более чем до $774 млн (£610 млн), следует из обновленного списка богатейших людей страны The Sunday Times за 2024 год. Сейчас британский монарх занимает 258-е место по богатству в Соединенном Королевстве.

Согласно списку The Times за 2022 год, состояние Елизаветы II до ее смерти в сентябре того же года составляло £468 млн. Состояние короля превзошло капитал его покойной матери, королевы Елизаветы II, еще в 2023 году. Согласно данным The Times, самыми ценными активами короля являются его поместья, Сандрингемский дворец и замок Балморал.

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Карл III

Бывший помощник монарха рассказал The Times, что Карл III (на тот момент принц Чарльз) восстановил свое состояние после того, как его бывшая жена, принцесса Диана, получила $22,5 млн при разводе в 1996 году. Помощник сказал, что после этого Чарльз увеличил свое состояние, сохранив прибыль от герцогства Корнуолл. Также у него оставались поместья стоимостью $1,4 млн.

Герцогство Корнуолл было основано британским королем Эдуардом III для своего сына и наследника Эдуарда, известного как Черный Принц. С тех пор передавалось наследнику престола. После смерти королевы Елизаветы II герцогство унаследовал принц Уильям.

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Король Карл III

Карл III также после смерти Елизаветы II унаследовал инвестиционный портфель стоимостью около $151 млн. В дополнение к этому король Чарльз и королевская семья также ежегодно получают «суверенный грант», который выплачивается правительством страны и помогает финансировать расходы королевской семьи.

По данным Times, общее состояние короля Чарльза трудно оценить из-за неизвестной стоимости драгоценностей, коллекции произведений искусства и подарков королевской семье, которые она получала на протяжении веков.

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Карл III королева Елизавета II состояние
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании
14 ноября 1948 года

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