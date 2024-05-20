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Политика ,  
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Хинштейн разъяснил ответственность за «длящиеся» правонарушения в Сети

Хинштейн: ответственность за длящиеся правонарушения в Сети будет в любом случае
Конституционный суд закрепил практику привлечения к ответственности за «длящиеся» правонарушения, когда информация в интернете опубликована еще до признания ее запрещенной. Момент размещения такой информации не имеет значения
Фото: Patrick Lux / Getty Images
Фото: Patrick Lux / Getty Images

Ответственность за публикацию в интернете символики, которая не была запрещена на момент размещения, будет наступать в любом случае. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Такие же правила касаются постов и комментариев, репостов, чужих публикаций, высказываний в закрытых аккаунтах и чатах, в которых состоит более двух человек.

Конституционный суд (КС) закрепил практику привлечения к административной ответственности за «длящиеся» правонарушения, говорится в приведенном Хинштейном сообщении Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, которое было опубликовано 17 мая.

«Длящиеся» правонарушения «характеризуются непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния». В случае с публикациями в Сети подразумевается, что наказание может последовать за информацию в интернете, которая была опубликована до признания ее запрещенной.

Хинштейн сообщил о неразорвавшемся заряде на мосту через Чапаевку
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Фото:Hinshtein / Telegram

Законодательство предполагает, что момент размещения запрещенной символики не имеет правового значения, так как после признания судом организации экстремистской публичная демонстрация ее символики запрещена и должна быть прекращена.

В октябре правительство дало отрицательный отзыв на инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») о введении исчисления сроков давности за распространение «ненадлежащих сведений» в интернете с момента их публикации, а не со времени обнаружения правоохранителями.

Депутат в августе предложил изменения в ст. 4.5 КоАП (давность привлечения к административной ответственности). Законопроект Даванкова предлагал сократить срок привлечения к ответственности за посты в интернете до 60–90 дней по аналогии с нарушениями не в интернете. Депутат привел тогда в пример статью КоАП 5.61 («Оскорбление»), по которой срок давности составляет 90 дней, если правонарушение совершено вне Сети.

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Георгий Смирнов
Александр Хинштейн Госдума Конституционный суд

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

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