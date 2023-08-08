Вице-спикер Госдумы предложил не наказывать за старые посты в соцсетях

Вице-спикер Думы Даванков предложил поменять правила исчисления срока давности по административным нарушениям, связанным с публикацией в интернете ненадлежащих сведений

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») подготовил поправки в КоАП, которыми он предлагает исчислять сроки давности за распространение ненадлежащих сведений в интернете с момента их публикации, а не обнаружения правоохранителями. Это позволит перестать привлекать людей за посты пятилетней давности, считает депутат. Текст законопроекта есть у РБК, его подлинность подтвердили в партии.

Поправки планируется добавить в ст. 4.5 КоАП, которая устанавливает нормы давности привлечения к административной ответственности, в часть 1.2. В ней депутат предлагает прописать, что срок давности по правонарушениям, «выраженным в распространении сообщений или иной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет», исчисляется со дня его совершения.

«В результате принятия законопроекта срок давности привлечения к административной ответственности будет исчисляться 60 или 90 днями по аналогии с большинством нарушений, совершенных не в интернете. То есть гражданина нельзя будет привлечь к административной ответственности за активность в соцсетях, которую он совершил за пределами установленного срока давности», — говорится в пояснительной записке.

В этой статье кодекса уже есть ч. 1.1, в которой указывается, что срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения. Однако в пояснительной записке Даванков обращает внимание на то, что, согласно той же статье КоАП, в случае если было совершено длящееся административное правонарушение, срок его давности отсчитывается со дня обнаружения. Автор указывает, что Верховный суд в августе 2021 года определил публикацию в интернете как длящееся правонарушение.

«Таким образом, текущее законодательство позволяет привлекать к административной ответственности граждан за сообщения, опубликованные пять или десять лет назад в интернете, о которых они могли забыть. При этом такое положение дел является несправедливым, поскольку, например, срок давности привлечения по статье КоАП РФ 5.61 «Оскорбление» составляет 90 дней, если правонарушение совершено не в интернете. При этом то же самое оскорбление, опубликованное в интернете, является длящимся преступлением, и срок давности привлечения уже исчисляется с момента его обнаружения правоохранительными органами», — поясняет депутат.

Даванков пояснил, что люди могут забывать про старые посты и с тех пор менять свою точку зрения на предмет их высказываний. «Наш законопроект защитит людей от ответственности за старые записи в соцсетях. Срок давности по административным статьям должен быть такой же, как в офлайне: два-три месяца», — подчеркнул он.