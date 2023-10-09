Власти назвали противоречащей практике ВС идею не судить за старые посты

«Новые люди» предлагали сократить срок привлечения к ответственности за посты в Сети до 60-90 дней по аналогии с нарушениями не в интернете. Власти идею не поддержали, подобное нарушение Верховный суд признал длящимся

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Правительство дало отрицательный отзыв на инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди») о введении исчисления сроков давности за распространение «ненадлежащих сведений «в интернете с момента их публикации, а не с времени обнаружения правоохранителями. Об этом говорится в отзыве правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у РБК), подлинность документа подтвердил источник, близкий к комиссии.

Даванков подготовил изменения в ст. 4.5 КоАП «Давность привлечения к административной ответственности». Депутат предлагал добавить пункт о том, что срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения, «выраженные в распространении сообщений или иной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», исчисляется со дня совершения такого нарушения.

В отзыве правительства отмечается, что по решению Верховного суда и других инстанций такие нарушения относятся к категории длящихся (то есть «характеризуются непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния»), поэтому нужно исчислять срок давности по ним именно с момента обнаружения.

«В случае реализации предлагаемых законопроектом решений срок давности привлечения к административной ответственности за публикации в сети «Интернет» деструктивного характера (включая распространение материалов, направленных на пропаганду наркотических средств, нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) будут исчисляться не с даты их обнаружения, а с даты опубликования.

Данный подход критически ограничит возможность привлечения лиц, совершивших соответствующие правонарушения, к административной ответственности и негативным образом отразится на превентивной функции законодательства об административных правонарушениях», — сочли в правительстве.

Законопроектом Даванкова предлагалось сократить срок привлечения к ответственности за публикации в Сети до 60 или 90 дней по аналогии с другими нарушениями, которые совершаются не в интернете. Депутат приводил в пример статью КоАП 5.61 «Оскорбление», срок давности по которой составляет 90 дней, если правонарушение совершено «офлайн».

«При этом то же самое оскорбление, опубликованное в интернете, является длящимся преступлением, и срок давности привлечения уже исчисляется с момента его обнаружения правоохранительными органами», — пояснял Даванков.

Как сказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, мнение Верховного суда в данном случае абсолютно применимо. «Однако стоит учесть, что действующий срок давности не был введен для данного вида нарушений и конкретного содержания. Чтобы изменить данную норму, необходимо ясно и однозначно определить список конкретных видов контента, к которым будет применяться бессрочный срок давности. Например, категорически отменить срок давности для пропаганды педофилии и поддержки призыва к насильственному свержению государственной власти, при этом, поддержка той или иной незаконной финансовой деятельности может иметь срок давности. Важно, чтобы список был четким и обоснованным, чтобы избежать недоразумений и сохранить превентивную функцию законодательства об административных правонарушениях», — считает он.

Заведующий департаментом уголовного права Высшей школы экономики профессор Сергей Расторопов считает, что идея заменить начало исчисления срока давности за длящиеся правонарушения с «Дня обнаружения» их в сети на «День опубликования» не обоснована. «Длящиеся административные правонарушения, совершенные в Интернете в отличие от простых противоправных административных деяний, характеризуются продолжительным непрерывным осуществлением объективной стороны деяния, т.е. повышенным временным информативным воздействием на пользователей, что придает им повышенную общественную опасность, поэтому они имеют иную правовую природу, правовые последствия и, следовательно, требуют самостоятельной, специфики исчисления срока давности, — уверен юрист. Также он считает, что сокращение срока давности существенно осложнит деятельность правоохранительных органов по их выявлению, фиксации и рассмотрению, а также негативным образом отразится «на превентивной функции законодательства об административных правонарушениях».