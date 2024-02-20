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Преследование Ассанжа ,  
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Ассанж не пришел на последний суд по экстрадиции из-за болезни

Адвокат: Ассанжа не было на последнем суде по экстрадиции, так как он нездоров
Сюжет
Преследование Ассанжа
Джулиану Ассанжу грозит экстрадиция в США, где ему предъявлены обвинения в шпионаже из-за публикаций WikiLeaks. Там ему могут дать до 175 лет заключения. Это последняя возможная апелляция на решение о выдаче американцам
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж дистанционно принимал участие в судебном заседании в Высоком суде Лондона, где рассматривается его апелляция на решение об экстрадиции в США, поскольку он был нездоров, сообщил его адвокат Эдвард Фицджеральд, передает Reuters.

«Мистер Ассанж преследуется по закону за участие в обычной журналистской практике получения и публикации секретной информации, которая является правдивой и представляет общественный интерес», — заявил Фицджеральд. По его словам, ситуация с Ассанжем вызвала «законное беспокойство журналистов по всему миру».

Адвокат напомнил, что основателю WikiLeaks в случае экстрадиции в США, где его обвиняют в шпионаже из-за публикации в широком доступе служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке, а также дипломатических телеграмм в 2010 и 2011 годах, грозит до 175 лет заключения, но, вероятно, срок будет 30–40 лет. Ассанж не признает вину.

Супруга основателя WikiLeaks Стелла Ассанж (они поженились в 2022-м в британской тюрьме) назвала своего мужа перед слушаниями «политическим заключенным» и сказала, что его жизнь в опасности.

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«Журналисты должны иметь право сообщать факты, которые правительства и корпорации хотят скрыть, иначе по-настоящему свободная пресса невозможна», — заключила она (цитата по Bloomberg).

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция, и он был помещен в тюрьму в Соединенном Королевстве. Британский суд разрешил его экстрадицию в США в прошлом году, защита подала апелляцию, которая и рассматривается.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джулиан Ассанж Великобритания США экстрадиция WikiLeaks Высокий суд Лондона
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