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Преследование Ассанжа ,  
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WSJ узнала, какую сделку США хотят предложить Ассанжу

WSJ: Минюст США и адвокаты Ассанжа изучают план сделки с признанием вины
Сюжет
Преследование Ассанжа
Джулиан Ассанж может получить мягкий срок заключения в рамках сделки с признанием вины по более легкому обвинению, это обсуждают его защита и Минюст США. Он прославился проектом WikiLeaks, сейчас ему грозит 175 лет тюрьмы
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Минюст США изучает возможность дать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу возможность признать себя виновным в ненадлежащем обращении с секретной информацией по смягченному обвинению. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Переговоры находятся в подвешенном состоянии и могут завершиться провалом. По словам собеседников издания, адвокаты Ассанжа и представители Минюста вели в последние месяца предварительные обсуждения, как могла бы выглядеть сделка о признании вины. Ассанж, в соответствии с планом, может признать вину дистанционно — без экстрадиции из Великобритании, а уже отбытые им пять лет заключения будут зачтены при вынесении приговора судом в США.

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Сейчас 52-летнему Ассанжу грозит 175 лет лишения свободы по 18 статьям за раскрытие секретной информации, он пытается обжаловать в Высоком суде Лондоне решение об экстрадиции из Великобритании. Американские прокуроры обвиняют его в сговоре с целью получения тысяч секретных документов, связанных с войнами в США и Афганстане.

Секретные документы были опубликованы в рамках проекта WikiLeaks в 2010 году. Одна из наиболее резонансных утечек называлась «Сопутствующее убийство» и содержала сведения об инциденте 2007 года, когда 12 человек, среди которых двое сотрудников Reuters, были смертельно ранены огнем с вертолета армии США. Военные приняли фотокамеры журналистов за оружие.

Челси Мэннинг, бывшую американскую военнослужащею, которая передала Ассанжу сотни тысяч документов, арестовали. В 2013 году Мэннинг ее признали виновной и приговорили к 35 годам тюремного заключения — самый длительный срок, когда-либо вынесенный в США за утечку информации, но спустя четыре года президент Барак Обама помиловал ее. Он сделал это за три дня до прекращения полномочий президента.

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