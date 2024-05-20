Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения вертолета Раиси
Спасатели обнаружили тела всех находившихся вместе с иранским президентом Эбрахимом Раиси на упавшем вертолете, сообщило подразделение Красного полумесяца, работающее в Исламской Республике, передает Al Jazeera.
Тела погибших сейчас перевозят в город Тебриз, который находится в примерно 100 км от места падения.
Вертолет упал в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вся кабина полностью сгорела, некоторые тела также повреждены огнем до неузнаваемости. Всего на борту вертолета были восемь человек:
- министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян,
- губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати,
- представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Мохаммеда Али Але-Хашема,
- глава президентской охраны Мехди Мусави,
- пилот, второй пилот и технический офицер.
Катастрофа произошла после церемония открытия плотины на границе Ирана и Азербайджана. Раиси встретился там с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Делегацию иранских чиновников перевозили три вертолета, два благополучно приземлились.
Полномочия президента Ирана перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. В течение 50 дней в республике должны провести выборы.
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