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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения вертолета Раиси

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Вертолет президента Ирана упал в северной части страны, Раиси погиб вместе с главой МИД и еще шестью людьми. Спасатели отправили тела всех находившихся на вертолете в Тебриз
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters
Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Спасатели обнаружили тела всех находившихся вместе с иранским президентом Эбрахимом Раиси на упавшем вертолете, сообщило подразделение Красного полумесяца, работающее в Исламской Республике, передает Al Jazeera.

Крушение вертолета президента Ирана. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Тела погибших сейчас перевозят в город Тебриз, который находится в примерно 100 км от места падения.

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Эбрахим Раиси

Вертолет упал в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вся кабина полностью сгорела, некоторые тела также повреждены огнем до неузнаваемости. Всего на борту вертолета были восемь человек:

  • министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян,
  • губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати,
  • представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Мохаммеда Али Але-Хашема,
  • глава президентской охраны Мехди Мусави,
  • пилот, второй пилот и технический офицер.

Катастрофа произошла после церемония открытия плотины на границе Ирана и Азербайджана. Раиси встретился там с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Делегацию иранских чиновников перевозили три вертолета, два благополучно приземлились.

Полномочия президента Ирана перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. В течение 50 дней в республике должны провести выборы.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран Эбрахим Раиси

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