Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения вертолета Раиси

Вертолет президента Ирана упал в северной части страны, Раиси погиб вместе с главой МИД и еще шестью людьми. Спасатели отправили тела всех находившихся на вертолете в Тебриз

Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Спасатели обнаружили тела всех находившихся вместе с иранским президентом Эбрахимом Раиси на упавшем вертолете, сообщило подразделение Красного полумесяца, работающее в Исламской Республике, передает Al Jazeera.

Тела погибших сейчас перевозят в город Тебриз, который находится в примерно 100 км от места падения.

Вертолет упал в лесу Дизмар, который находится между городами Варзакан и Джульфа в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вся кабина полностью сгорела, некоторые тела также повреждены огнем до неузнаваемости. Всего на борту вертолета были восемь человек:

министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян,

губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати,

представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане Мохаммеда Али Але-Хашема,

глава президентской охраны Мехди Мусави,

пилот, второй пилот и технический офицер.

Катастрофа произошла после церемония открытия плотины на границе Ирана и Азербайджана. Раиси встретился там с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Делегацию иранских чиновников перевозили три вертолета, два благополучно приземлились.

Полномочия президента Ирана перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу. В течение 50 дней в республике должны провести выборы.