Красный Полумесяц не обнаружил выживших на месте крушения вертолета Раиси
Иранский Красный Полумесяц не обнаружил признаков того, что находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси живы, заявил глава организации Пир Хосейн Коливанд.
По его словам, спасатели уже осмотрели место катастрофы, однако выживших найдено не было. На опубликованных с места крушения кадрах видно, что вертолет полностью выгорел.
Поиски воздушного судна продолжались более 10 часов. В районе 3:30 (мск) ночи Турецкий Bayraktar Akinci обнаружил «источник тепла» на месте операции по поиску вертолета. К месту были направлены спасатели и спустя полтора часа спасатели обнаружили место крушения.
Вертолет, на борту которого был Раиси, пропал в холмистой местности на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.
Из высокопоставленных лиц на борту также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.
Кто такой Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в семье священнослужителя во втором по величине городе Ирана Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави. Когда ему было пять лет, его отец скончался. В 15 лет Раиси поступил на обучение в духовную семинарию города Кума, одно из ведущих мировых образовательных богословских учреждений для шиитов. Затем Раиси получил докторскую степень в юриспруденции в Университете им. Шахида Мотахари в Тегеране. В студенческие годы активно участвовал в народных волнениях, которые привели к Исламской революции 1979 года и упразднению монархии.
Раиси начал свою карьеру в качестве прокурора в 1980-х годах. В 1988 году вошел в специальный комитет, который казнил тысячи политических заключенных преимущественно из числа участников леворадикальной «Организации моджахедов иранского народа», противостоявшей режиму аятолл. За те события Раиси получил прозвище «тегеранский мясник». В 2019 году правительство США также включило его в санкционный список с формулировкой «за административный надзор за казнями лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, а также за пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания в отношении иранских заключенных, включая ампутации конечностей».
В 1989 году Раиси был назначен на должность столичного прокурора, а в 2004-м стал заместителем председателя Верховного суда. На этой должности он пробыл последующие десять лет до назначения генеральным прокурором Ирана в 2014 году. В 2016-м Раиси возглавил крупнейший религиозный фонд Ирана «Астане Кодсе Разави».
В 2017 году баллотировался на пост президента Ирана, но уступил действующему президенту Хасану Роухани. На следующих президентских выборах 2021 года Раиси одержал победу, заручившись поддержкой консервативных групп и набрав 62% голосов (при этом явка стала самой низкой за историю Исламской Республики).
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