Красный Полумесяц не обнаружил выживших на месте крушения вертолета Раиси

Вертолет с президентом Раиси потерпел крушение в холмистой местности на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Его поиски продолжались более 10 часов. ПО слова главы Красного Полумесяца, выживших на месте крушения не найдено

Место крушения вертолета президента Ирана (Фото: Khabar_Fouri)

Иранский Красный Полумесяц не обнаружил признаков того, что находившиеся на борту вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси живы, заявил глава организации Пир Хосейн Коливанд.

По его словам, спасатели уже осмотрели место катастрофы, однако выживших найдено не было. На опубликованных с места крушения кадрах видно, что вертолет полностью выгорел.

Поиски воздушного судна продолжались более 10 часов. В районе 3:30 (мск) ночи Турецкий Bayraktar Akinci обнаружил «источник тепла» на месте операции по поиску вертолета. К месту были направлены спасатели и спустя полтора часа спасатели обнаружили место крушения.

Вертолет, на борту которого был Раиси, пропал в холмистой местности на северо-западне Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Из высокопоставленных лиц на борту также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.