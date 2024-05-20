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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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В КСИР сообщили об обнаружении места крушения вертолета президента Ирана

Командующий КСИР: спасатели обнаружили место крушения вертолета президента Ирана
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
После уточненных данных с турецкого дрона иранским спасателям удалось обнаружить потерпевший крушение вертолет президента Раиси. На опубликованных иранскими СМИ фотографиях видно, что вертолет разбился в гуще деревьев на холме
Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters
Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

Спасатели обнаружили место, где разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, и сейчас направляются к нему. Об этом заявил командующий силами КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.

Ранее генерал подтвердил обнаружение турецким беспилотником Bayraktar Akinci «источника тепла», которое могло быть разбившимся вертолетом Раиси.

Об обнаружении президентского вертолета также сообщили в иранском Красном Полумесяце, добавив, что спасатели находятся в 2 км и доберутся до места в течении нескольких минут.

Агентства ISNA, Mehr, Fars и Tasnim позже опубликовали фотографии и видео, на которой вертолет Раиси частично виден в гуще деревьев на склоне холма. Источник Reuters уточнил, что вертолет полностью сгорел при крушении.

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Вертолет, на борту которого был Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Поиски вертолета продолжались более 10 часов, в них, помимо иранских сил, участвовали турецкие специалисты. Так, в районе 3:30 (мск) турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла в районе поиска вертолета. К этому месту были стянуты спасатели.

Также на поиски вертолета иранского президента из России по поручению президента Владимира Путина вылетела группа из более чем 50 спасателей. .

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
КСИР Иран вертолеты Эбрахим Раиси спасатели

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