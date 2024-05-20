В КСИР сообщили об обнаружении места крушения вертолета президента Ирана
Спасатели обнаружили место, где разбился вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси, и сейчас направляются к нему. Об этом заявил командующий силами КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде.
Ранее генерал подтвердил обнаружение турецким беспилотником Bayraktar Akinci «источника тепла», которое могло быть разбившимся вертолетом Раиси.
Об обнаружении президентского вертолета также сообщили в иранском Красном Полумесяце, добавив, что спасатели находятся в 2 км и доберутся до места в течении нескольких минут.
Агентства ISNA, Mehr, Fars и Tasnim позже опубликовали фотографии и видео, на которой вертолет Раиси частично виден в гуще деревьев на склоне холма. Источник Reuters уточнил, что вертолет полностью сгорел при крушении.
Вертолет, на борту которого был Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.
Из высокопоставленных лиц на пропавшем борте также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Поиски вертолета продолжались более 10 часов, в них, помимо иранских сил, участвовали турецкие специалисты. Так, в районе 3:30 (мск) турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла в районе поиска вертолета. К этому месту были стянуты спасатели.
Также на поиски вертолета иранского президента из России по поручению президента Владимира Путина вылетела группа из более чем 50 спасателей. .
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