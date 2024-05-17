 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Боррель исключил признание Евросоюзом независимости Тайваня

Боррель: ЕС не признает Тайвань, несмотря на развитие отношений с регионом
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Брюссель не признает независимость Тайваня, несмотря на планы развивать отношения с островом в сферах экономики и культуры, заявил в интервью Foreign Policy верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Наша твердая позиция заключается в том, что мы не признаем государственность Тайваня и не будем этого делать. Это единый Китай», — сказал он.

Боррель подчеркнул, что экономические и культурные отношения стороны будут развивать без признания независимости Тайваня. Мировое сообщество должно осознать, что напряженность в этом регионе невозможно снизить военным путем, заключил дипломат.

США предупредили о катастрофе в экономике при вторжении Китая на Тайвань
Политика

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

Председатель Китая Си Цзиньпин в декабре 2023 года заявил об исторической необходимости воссоединения с Тайванем. Президент Тайваня Цай Инвэнь ответила, что курс Тайбэя в отношениях с Пекином должен определяться волей народа, а мир между странами — основываться на достоинстве.

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Теги
Евросоюз Жозеп Боррель Тайвань Китай

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
США предупредили о катастрофе в экономике при вторжении Китая на Тайвань
Политика
США и их союзники начали разыгрывать битву за Тайвань
Политика
FT узнала о «перестраховке» тайваньского бизнеса на случай атаки Китая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Компания Илона Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом Технологии и медиа, 10:44
Легенда «Интера», сменил Черчесова. Главное о новом тренере «Спартака» Спорт, 10:42
В JPMorgan пересмотрели себестоимость майнинга биткоина Крипто, 10:39
NYT узнала о просьбе Украины к НАТО обучить 150 тыс. солдат Политика, 10:37
Во Франции застрелили мужчину, который поджег синагогу Политика, 10:37
Фьюри отказался смотреть в глаза Усику во время битвы взглядов Спорт, 10:32
Боррель предупредил, что экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем Политика, 10:29
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Мозг мешает нам замечать счастье. Как это изменить — Fast Company Pro, 10:25
КНДР запустила баллистическую ракету Политика, 10:17
Журналистам запретили использовать российскую символику и Z на Олимпиаде Спорт, 10:16
«Трудно не использовать слово «безумие». Повторится ли бум мемных акций Pro, 10:05
Sky Sports узнал о согласии Мбаппе на сокращение зарплаты в «Реале» Спорт, 10:05
Возникший после атаки дронов пожар на НПЗ в Туапсе потушили Политика, 10:03
Группа «Элемент» объявила о плане провести IPO на СПБ Бирже не позже июня Инвестиции, 10:00