Боррель исключил признание Евросоюзом независимости Тайваня
Брюссель не признает независимость Тайваня, несмотря на планы развивать отношения с островом в сферах экономики и культуры, заявил в интервью Foreign Policy верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
«Наша твердая позиция заключается в том, что мы не признаем государственность Тайваня и не будем этого делать. Это единый Китай», — сказал он.
Боррель подчеркнул, что экономические и культурные отношения стороны будут развивать без признания независимости Тайваня. Мировое сообщество должно осознать, что напряженность в этом регионе невозможно снизить военным путем, заключил дипломат.
Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией. Тайбэй, который объявил о своей независимости в 1949 году, категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.
Председатель Китая Си Цзиньпин в декабре 2023 года заявил об исторической необходимости воссоединения с Тайванем. Президент Тайваня Цай Инвэнь ответила, что курс Тайбэя в отношениях с Пекином должен определяться волей народа, а мир между странами — основываться на достоинстве.
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