Дмитрий Медведев пригласил Маска в Артемовск после сообщений о взятии города под контроль

Медведев ответил на октябрьский твит Маска и пригласил в Артемовск

В октябре 2022 года Маск спросил у Медведева: «Как дела в Бахмуте?» На ответ зампреду Совета безопасности России потребовалось семь месяцев

Укрепленный блиндаж в Артемовске (Фото: РИА Новости)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил бизнесмена Илона Маска посетить Артемовск (украинское название — Бахмут), ответив на его прошлогодний пост в Twitter.

«Илон, ты спрашивал меня насчет Бахмута. Приедь и сам посмотри», — написал Медведев. В конце октября прошлого года Маск писал, что Медведев — «хороший тролль», и поинтересовался, как дела в Бахмуте.

Днем 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его структуры полностью установили контроль над Артемовском. По его словам, до 25 мая бойцы «Вагнера» будут осматривать город, создадут рубежи обороны и «передадут военным, чтобы дальше они занимались». Он отметил, что операция по взятию города под контроль заняла 224 дня.

10 апреля Маск, будучи владельцем Twitter, отказался удалять пост Медведева, где он приводит ряд причин, почему Украина исчезнет. Эта публикация вызвала негативную реакцию у многих пользователей. «Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — ответил бизнесмен одному из обратившихся.

25 апреля Медведев допустил победу Маска на выборах президента в США. Он заявил, что бизнесмен «имеет авторитет куда больший, чем у того же [экс-президента Дональда] Трампа и тем более [нынешнего президента Джо] Байдена», и назвал его «легендарным Илоном».