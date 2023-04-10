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Военная операция на Украине ,  
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Маск отказался удалять пост Медведева про исчезновение Украины

Владелец Twitter Илон Маск отказался удалять пост Медведева об исчезновении Украины

Владелец Twitter Илон Маск отказался удалять пост зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева, где последний приводит ряд причин, почему Украина исчезнет. Эта публикация вызвала негативную реакцию у ряда пользователей.

«Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — ответил бизнесмен одному из обратившихся к нему пользователей.

По словам Маска, ему рассказали, что президент России Владимир Путин назвал его военным преступником за помощь Украине, потому российский лидер не является его «лучшим другом».

Компания Маска SpaceX поставляет на Украину терминалы спутниковой связи Starlink, ею пользуются украинские военные.

Медведев накануне заявил, что в существовании Украины не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения страны проявляется в том, что «из 45 миллионов там осталось чуть больше 20». Этот пост он опубликовал в своих соцсетях, а в Twitter продублировал его на английском языке.

В России доступ к Twitter ограничен. Роскомнадзор заявил, что эта мера введена «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

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После начала боевых действий Twitter ограничил доступ к ряду аккаунтов российских СМИ, в том числе RT и агентства Sputnik для пользователей из Евросоюза в связи с их запретом в рамках санкций ЕС. Эти СМИ соцсеть маркировала как «проправительственные».

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Илон Маск Twitter Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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