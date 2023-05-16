МИД счел, что Макрон фразой о поражении выдает желаемое за действительное

Президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший, что Москва потерпела «геополитическое поражение» в конфликте на Украине, пытается выдать желаемое за действительное, следует из заявления заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

«Чем чаще мы слышим такие «молитвенные заклинания», тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса на разрушение основ региональной и международной безопасности», — заявил Грушко.

Комментируя слова французского лидера о зависимых отношениях России и Китая, замглавы МИДа предположил, что западные страны хотят «рассорить старых друзей» и «выкручивать руки государствам глобального Юга и Востока», чтобы они забывали о собственных национальных интересах ради «геополитических амбиций бывших «хозяев мира».

Накануне, 15 мая, Макрон в интервью газете L'Opinion заявил о «геополитическом поражении» России в конфликте на Украине, но призвал при этом избегать конфронтации с Москвой. Кроме того, по его мнению, Россия теперь превращается в вассальное государство Китая.

В Кремле ответили, что категорически не согласны с заявлениями французских властей о «вассальной зависимости» страны от Пекина. «Наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой, носят характер стратегического особенного партнерства и это не связано с какой-то зависимостью кого-то», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.