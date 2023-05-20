Кличко поддержал петицию о расторжении договора аренды с УПЦ

Властям Киева предложили расторгнуть договоры об аренде с УПЦ, мэр заявил о поддержке инициативы, но фактически отверг ее, напомнив, что сейчас это незаконно. Сейчас Киевсовет расторгает только договоры с ошибками

Виталий Кличко (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киевский мэр Виталий Кличко поддержал петицию о разрыве договоров аренды земли с Украинской православной церковью (УПЦ), ответ опубликован на странице обращения на специальном портале Киевсовета.

Несмотря на заявление о поддержке, одобрить петицию мэр фактически отказался, указав на ее незаконность, обратило внимание издание «Страна.ua».

Кличко напомнил, что в Верховной раде находится на рассмотрении законопроект, запрещающий действие на Украине религиозных структур, управляемых из России. Только после принятия парламентом этого закона арендодатели будут принимать меры по расторжению договоров, подчеркнул Кличко, сам процесс должен идти в соответствии с законодательством. По его словам, Киевсовет вместе с тем уже расторгает договоры, при заключении которых допущены ошибки.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, до мая 2022 года входила в Московский патриархат) и Православной церковью Украины (ПЦУ). Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году.

Конфликт украинских властей и УПЦ разгорелся с новой силой после начала военной операции России на Украине. Осенью прошлого года сотрудники СБУ нашли в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и помещениях Сарненско-Полесской епархии «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах. Обыски затем провели в других объектах УПЦ. В начале этого года правительство страны внесло в Раду проект о запрете деятельности УПЦ.

В марте власти объявили о расторжении с УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры, которую церковь занимала с 2013 года, и предписали монахам покинуть лавру. Затем правительство аннулировало распоряжение экс-президента страны Виктора Януковича о передаче обители в безвозмездное пользование УПЦ. Министр культуры Александр Ткаченко предложил монахам перейти в ПЦУ.



«Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью. Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия», — оценивают происходящее в Кремле.