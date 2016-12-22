Президент Польши счел Волынскую резню «этнической чисткой»

Волынская резня не была войной между Польшей и Украиной, это была этническая чистка. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает «Польское радио».

По его словам, это печальная дата для многих польских семей, которые в период с 1942 по 1944 годы потеряли на Волыни близких.

«Считается, что тут были убиты около 100 тыс. поляков — не солдат, а простых людей, аграриев, работавших на земле, целых семей, женщин, детей, стариков», — отметил глава государства. ​

Кроме того, Дуда назвал произошедшие события на Волыни «ужасной картой в истории польских и украинских народов, на которую нанесены взаимные глубокие ранения».

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По мнению польского президента, отношения между народами обеих стран должны быть основаны «на истине». «Не должно быть никакой мести. Конечно, есть разговоры о боли. Боль будет продолжаться, но я считаю, что время, излечивающее раны, также исцелит ужасные раны, оставшиеся в сердцах», — заключил Дуда.

8 июля президент Украины Петр Порошенко предложил избавиться от политических оценок Волынской трагедии. По его словам, «трагические конфликты между украинцами и поляками во время Второй мировой войны» требуют тщательных исследований, которыми должны заниматься историки и ученые двух стран. «Мы никогда не дадим политизировать эти страницы нашей истории», — сказал он.

Волынская резня — название событий, происходивших во время Второй мировой войны на территории Западной Украины. В ходе этой резни Украинская повстанческая армия массово уничтожала гражданское население Польши на западе современной Украины.