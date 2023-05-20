В Белграде протестующие из-за массовых расстрелов перекрыли шоссе

В Сербии прошла третья протестная акция из-за двух массовых расстрелов, ее организовала оппозиция. Протестующие частично перекрыли шоссе и установили там палатки. Президент Вучич заявил о попытке провести «цветную революцию»

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Белграде участники акции протеста из-за произошедших в мае двух массовых расстрелов перекрыли шоссе и установили на нем палатки, передает сербское агентство Beta.

Это уже третья по счету акция протеста под лозунгом «Сербия против насилия» после массовых расстрелов: 3 мая произошла стрельба в одной из школ в Белграде, в результате погибли восемь человек; в ночь на 5 мая произошло второе нападение, жертвами которого стали восемь человек. Пострадали во время атак в общей сложности около 30 человек.

Протестующие собрались на шоссе в районе моста Газела, центра «Сава» и Штарк-Арены. Эта дорога является частью трассы Е-75, которая ведет из Норвегии в Грецию, в балканском регионе она соединяет Будапешт, Белград и Скопье.

Beta пишет, что в акции приняли участие десятки тысяч человек, такую же оценку дает Reuters. Один из лидеров оппозиционной партии «Вместе» Небойша Зеленович заявил о 100 тыс. участников.

По данным сербского агентства, после полуночи многие протестующие разошлись, движение в основном нормализовалось, однако около тысячи митингующих остались на местах, в том числе с палатками.

Среди требований участников акции — прекращение пропаганды насилия в СМИ и публичном пространстве и отставка глав отвечающих за безопасность ведомств, указывает Beta.

Вместе с этим митингом свою акцию проводило и правительство. Она была организована в городе Панчево к северо-востоку от Белграда. Там выступил президент Сербии Александр Вучич.

Он заявил, что оппозиция в «дни скорби» собрала политические митинги, пытаясь «злоупотреблять» болью народа. По словам главы государства, он получил информацию от «родственных спецслужб с востока», что это были «попытки цветных революций». Вучич отметил, что оппозиция желает прийти к власти без проведения выборов, а то, что она требует отставки президента, не имеет ничего общего с борьбой с насилием.

Число участников митинга, где присутствовал Вучич, телеканал Pink ценил в 30 тыс.