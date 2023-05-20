В Белграде протестующие из-за массовых расстрелов перекрыли шоссе
В Белграде участники акции протеста из-за произошедших в мае двух массовых расстрелов перекрыли шоссе и установили на нем палатки, передает сербское агентство Beta.
Это уже третья по счету акция протеста под лозунгом «Сербия против насилия» после массовых расстрелов: 3 мая произошла стрельба в одной из школ в Белграде, в результате погибли восемь человек; в ночь на 5 мая произошло второе нападение, жертвами которого стали восемь человек. Пострадали во время атак в общей сложности около 30 человек.
Протестующие собрались на шоссе в районе моста Газела, центра «Сава» и Штарк-Арены. Эта дорога является частью трассы Е-75, которая ведет из Норвегии в Грецию, в балканском регионе она соединяет Будапешт, Белград и Скопье.
Beta пишет, что в акции приняли участие десятки тысяч человек, такую же оценку дает Reuters. Один из лидеров оппозиционной партии «Вместе» Небойша Зеленович заявил о 100 тыс. участников.
По данным сербского агентства, после полуночи многие протестующие разошлись, движение в основном нормализовалось, однако около тысячи митингующих остались на местах, в том числе с палатками.
Среди требований участников акции — прекращение пропаганды насилия в СМИ и публичном пространстве и отставка глав отвечающих за безопасность ведомств, указывает Beta.
Вместе с этим митингом свою акцию проводило и правительство. Она была организована в городе Панчево к северо-востоку от Белграда. Там выступил президент Сербии Александр Вучич.
Он заявил, что оппозиция в «дни скорби» собрала политические митинги, пытаясь «злоупотреблять» болью народа. По словам главы государства, он получил информацию от «родственных спецслужб с востока», что это были «попытки цветных революций». Вучич отметил, что оппозиция желает прийти к власти без проведения выборов, а то, что она требует отставки президента, не имеет ничего общего с борьбой с насилием.
Число участников митинга, где присутствовал Вучич, телеканал Pink ценил в 30 тыс.