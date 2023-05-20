Юристы раскрыли, можно ли в новых регионах не платить «украинские» штрафы

Жители новых субъектов России должны будут выплатить в бюджет России штрафы, которые назначили предыдущие власти регионов, сообщили опрошенные РБК юристы. При этом часть штрафов можно будет не платить, указали они

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Жители новых регионов России могут не платить часть штрафов, которые назначили власти этих субъектов до вступления в состав России. Об этом РБК рассказали опрошенные юристы. Например, штраф за использование русского языка или штрафы, которые должны быть уплачены не в бюджет области до вступления в Россию, а в бюджет Украины, уточнили они. При этом большинство остальных штрафов, которые назначили до 30 сентября 2022 года, уплатить все же придется.

По общему правилу оснований отказаться и не платить штрафы, подлежащие зачислению в региональные бюджеты, и не выполнять исполнительные документы по ним, нет. Это следует из закона об исполнительном производстве в новых регионах, заявил РБК старший преподаватель Финансового университета при правительстве России, кандидат юридических наук Игорь Семеновский. Этот закон был принят Госдумой вместе с остальными законодательными актами, которые регулировали интеграцию четырех новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации.

«В соответствии с этим законом «предусмотрен особый порядок исполнения исполнительных документов о взыскании денежных средств, подлежащих зачислению в доход бюджетов новых регионов, выданных судами, иными государственными органами или должностными лицами ДНР, ЛНР, Украины до 30 сентября 2022 года, а также исполнительных документов, выданных либо вынесенных судами ДНР, ЛНР, Украины до 30 сентября 2022 года и подлежащих принудительному исполнению на территориях новых субъектов Российской Федерации, если местом жительства (пребывания) или местом нахождения сторон исполнительного производства являются указанные территории», — цитирует статьи документа Семеновский. Эксперт поясняет, что такие исполнительные документы имеют ту же юридическую силу, что и аналогичные документы, выданные судами, госорганами или должностными лицами Российской Федерации.

У жителей новых регионов нет оснований отказаться платить назначенные ранее штрафы, говорит и юрист, генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин. По его мнению, «ситуация со штрафами редкая, но с точки зрения юридической логики это правильный шаг: штрафы платятся в пользу того государства, которое в конкретный момент на конкретной территории осуществляет функции публичной власти и поддерживает порядок».

Какие штрафы можно не платить

«При этом, если какой-то нормы штрафа в законах России нет, то тогда речь о взыскании штрафа не идет», — рассказал Жданухин. В качестве примера такой нормы Жданухин приводит штрафы «за использование русского языка», которые существуют на территории Украины, но вряд ли теперь будут взыскиваться в пользу России. Зато «банальные административные штрафы ГИБДД», по мнению Жданухина, вполне могут быть взысканы в пользу тех, кто сейчас занимается системой ГИБДД на данной территории.

Юрист Семеновский отмечает, что обязанность жителей новых российских регионов заплатить административные штрафы, выданные до 30 сентября 2022 года, будет зависеть не только от типа штрафа, но и от того, куда должны быть зачислены средства с конкретных штрафов.

По его словам, если эти средства подлежали зачислению именно в госбюджет Украины, то сейчас они не будут подлежать выплате. Если подлежали зачислению в бюджеты областей, то тогда они подлежат выплате гражданами из новых субъектов.

«Есть разные нормативы зачисления штрафов от правонарушений. Вопрос в том, должны ли были эти деньги пойти в госбюджет Украины или в доход Херсонской, Запорожской областей. Согласно Бюджетному кодексу Украины, какие-то штрафы за различные виды административных правонарушений идут именно в бюджет украинский — бюджет унитарного государства, что-то идет в регионы. То есть подход такой: не что это за правонарушение, а куда зачисляются деньги с конкретного штрафа», — подчеркнул Семеновский.

Эксперты отмечают, что схожие подходы в отношении штрафов, кредитных обязательств, исполнительных документов и прочих процессуальных действий и актов уже применялись после 2014 года в Крыму и Севастополе. «Но тогда это были неофициальные рекомендации, а сейчас речь идет о нормативе, так как территории более масштабные», — замечает Жданухин.

При этом, по мнению юристов, для мировой практики эта ситуация «достаточно уникальная». «Последние официальные изменения на политической карте мира связаны с отделением Южного Судана от Судана в 2011 году и разделением Сербии и Черногории в 2006 году, — говорит Семеновский. — В таких случаях, как правило, устанавливаются конституционные и законодательные переходные периоды, отдельно регулирующие сферы общественных отношений: вопросы выбора гражданства, гражданско- и административно-правовые, судебные вопросы, вопросы исполнительного производства. За переходный период большая часть населения успевает решить насущные вопросы».

В июне 2022 года новые власти Запорожья пообещали списать кредиты украинских банков, член ВГА Владимир Рогов тогда заявил, что «людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей».

В январе этого года Минюст предложил для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ввести мораторий на взыскание долгов перед банками и коллекторами.

Глава Федеральной службы судебных приставов Аристов в середине мая заявил, что с жителей новых регионов не будут взыскивать долги перед банками Украины, уточнив при этом, что штрафы, выданные до 30 сентября 2022 года, должны быть выплачены в бюджет новых областей.