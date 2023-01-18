Власти предложили на 3 года запретить взыскание долгов с жителей Донбасса

Минюст предложил для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ввести мораторий на взыскание долгов перед банками и коллекторами. Он должен будет действовать до 1 января 2026 года, следует из законопроекта

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Власти предложили ввести мораторий на взыскание задолженности с граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Запрет может быть установлен до 1 января 2026 года.

Соответствующие поправки в ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» разработаны Минюстом. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием инициативы, а также представитель Министерства юстиции.

«Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях указанных субъектов», — говорится в пояснительной записке к документу. Мораторий касается задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть перед банками и микрофинансовыми организациями. Запрет не распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и долги по ЖКУ, следует из текста законопроекта.

Законопроект подготовлен Минюстом России совместно с заинтересованными органами государственной власти, сказал представитель ведомства. «До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации», — пояснил он.

Документ согласован с Минфином, Федеральной службой судебных приставов, а также с государственно-правовым управлением президента России и внесен в правительство. Пресс-служба Минфина перенаправила вопросы РБК в Минюст. В ФССП напомнили, что не осуществляют регулирование своей деятельности (регулятором для службы также выступает Минюст). В ЦБ и аппарате правительства не ответили на запросы.

Кого затронет законопроект

На территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сейчас работает только один крупный российский банк — Промсвязьбанк. Также на территории ДНР действует Центральный республиканский банк, на территории ЛНР — Государственный банк ЛНР, также в ДНР, ЛНР и Запорожье в октябре начал работу российский ЦМРБанк, тогда же он сообщил о планах открытия отделений в Херсонской области. Промсвязьбанк запустил потребительское кредитование зарплатных клиентов в ДНР и ЛНР в ноябре 2022 года. ЦМРБанк в октябре сообщал о том, что приступил к рассмотрению заявок на выдачу кредитов. Программы кредитования также есть у Госбанка ЛНР и Центробанка ДНР. Осенью Банк России обсуждал с кредитными организациями спектр услуг, которые они могут начать предоставлять на указанных территориях, в том числе меры по упрощенному кредитованию физлиц.

По мнению президента Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, принятие законопроекта без учета реалий бизнеса, перед которым поставлена задача предоставлять все услуги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, может создать для банков значительные сложности. Такой длительный по сроку мораторий может быть воспринят участниками рынка с опасением и существенно снизить активность финансовых организаций с учетом сложностей при возврате просроченных платежей, соглашается руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. «Кредитные организации привлекают при взыскании просроченной задолженности и коллекторские агентства, и свои отделы, которые, по сути, разъясняют должникам последствия и нередко способствуют урегулированию вопроса с должником на досудебной стадии», — напоминает Авдеева.

Российские коллекторские агентства вряд ли начнут работать на этих территориях в ближайшие годы из-за отсутствия спроса на услугу, продолжает Мехтиев: «Средний срок созревания кредитора к работе с профессиональными взыскателями на любых новых территориях и есть те самые три года (на этот срок предлагается установить мораторий. — РБК). Поэтому на участников рынка взыскания такие ограничения не повлияют».

Важно, что под действием моратория не окажутся долги по услугам ЖКХ, считает Авдеева. «То есть платить за услуги ЖКХ придется своевременно, об этом имеют право активно напоминать, а в противном случае можно будет инициировать принудительное исполнение после вынесения судебного приказа, что наиболее часто применяется в связи с небольшими суммами по этой категории споров, или решения суда», — отмечает юрист.

Законопроект предлагает иную модель регулирования по сравнению с той, что была использована после 2014 года в Республике Крым и Севастополе. Тогда должник мог отказаться от общения с кредитором или его представителем, если банк перестал работать на этих территориях после 18 марта 2014 года, напоминает Мехтиев, в этом случае кредитор или его представитель должны были обращаться в Фонд защиты вкладчиков. Требовать погашения долга у жителей полуострова могли только российские компании, которые приобрели долги у украинских банков и аккредитовались при ФЗВ.