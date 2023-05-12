Жителям новых регионов «простили» долги перед украинскими банками

Глава ФССП: с жителей новых регионов не будут взыскивать долги перед банками Украины

Дмитрий Аристов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Взыскание долгов по кредитам или займам перед украинскими банками, взятые жителями новых российских регионов, «не подлежат принудительному исполнению», заявил «РИА Новости» глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

При этом деньги, подлежащие зачислению в доход бюджетов новых областей, в том числе административные штрафы, выданные до 30 сентября 2022 года, должны быть выплачены, подчеркнул Аристов.

«Однако тут есть одно условие: место жительства или пребывания или место нахождения должника или его имущества должна быть территория Российской Федерации», — уточнил он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

В январе Минюст предложил для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей ввести мораторий на взыскание долгов перед банками и коллекторами. Он должен будет действовать до 1 января 2026 года. Соответствующие поправки предлагаются к федеральному закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Мораторий касается задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть перед банками и микрофинансовыми организациями. Запрет не распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и долги по ЖКУ.

В июне 2022 года глава временной администрации Запорожской области, которая тогда еще не входила в состав России, Евгений Балицкий подписал распоряжение о списании долгов по кредитам в украинских банках.

«Подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях. Также запрещено взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24.02.2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков», — сообщил он тогда.