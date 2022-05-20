Минобороны показало видео выхода украинских военных с «Азовстали»

В российском Минобороны заявили, что 20 мая территорию «Азовстали» покинула последняя группа заблокированных там украинских военных — 531 человек

Video

Российское Минобороны опубликовало видео выхода последней группы украинских военных, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, с территории комбината.

На кадрах российские военные спрашивают, есть ли среди вышедших офицеры, осматривают вещи людей, обыскивают их и заставляют раздеваться и показывать татуировки на теле.

По данным российского министерства, в пятницу, 20 мая, территорию завода покинул 531 человек; всего с 16 мая — 2439. Ведомство называет их «нацистами «Азова» (часть материалов организации признана в России экстремистской и запрещена) и военнослужащими ВСУ.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков отчитался, что территория «Азовстали» «полностью освобождена», глава ведомства Сергей Шойгу доложил об этом президенту Владимиру Путину.

Украинская сторона ранее говорила, что надеется на обмен раненых военных на «Азовстали». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о том, считает ли Москва вывезенных с комбината военнопленными. Российская Госдума при этом обсуждает вопрос запрета обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом (власти России неоднократно называли батальон «Азов» неонацистским объединением).

Читайте на РБК Pro Pro Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Статьи Pro Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Инструкции Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Прогнозы Pro Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах Статьи Pro Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Статьи

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми. 20 мая он заявил, что «парни [из «Азова»] от военных получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь».