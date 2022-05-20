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Минобороны показало видео выхода украинских военных с «Азовстали»

В российском Минобороны заявили, что 20 мая территорию «Азовстали» покинула последняя группа заблокированных там украинских военных — 531 человек

Video

Российское Минобороны опубликовало видео выхода последней группы украинских военных, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, с территории комбината.

На кадрах российские военные спрашивают, есть ли среди вышедших офицеры, осматривают вещи людей, обыскивают их и заставляют раздеваться и показывать татуировки на теле.

По данным российского министерства, в пятницу, 20 мая, территорию завода покинул 531 человек; всего с 16 мая — 2439. Ведомство называет их «нацистами «Азова» (часть материалов организации признана в России экстремистской и запрещена) и военнослужащими ВСУ.

Минобороны заявило об освобождении территории «Азовстали»
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Сдавшиеся в плен на территории комбината &laquo;Азовсталь&raquo; в Мариуполе

Представитель Минобороны Игорь Конашенков отчитался, что территория «Азовстали» «полностью освобождена», глава ведомства Сергей Шойгу доложил об этом президенту Владимиру Путину.

Украинская сторона ранее говорила, что надеется на обмен раненых военных на «Азовстали». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о том, считает ли Москва вывезенных с комбината военнопленными. Российская Госдума при этом обсуждает вопрос запрета обмена «нацистских преступников», чтобы они могли предстать перед судом (власти России неоднократно называли батальон «Азов» неонацистским объединением).

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Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что военные с «Азовстали» нужны Украине живыми. 20 мая он заявил, что «парни [из «Азова»] от военных получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны Азовсталь Мариуполь Военная операция на Украине
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