Берлускони предложил ЕС убедить Киев принять условия России о мире

Европа должна убедить Киев принять требования, которые выдвигает Москва и лично президент России Владимир Путин, заявил политик. Странам ЕС необходимо объединить усилия и выработать предложения по урегулированию, сказал он.

Сильвио Берлускони (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Европа должна убедить украинские власти принять условия России на переговорах по мирному урегулированию, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, передает Libero Quatidiano.

«Необходимо как можно скорее достичь мира <...>. Я считаю, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для [президента России Владимира] Путина и украинцев, попытавшись убедить украинцев принять вопросы Путина», — сказал он.

До этого Берлускони высказывал мнение, что ни в Европе, ни в мире нет политиков, способных вести переговоры с Москвой.

Россия на переговорах с Украиной добивается для нее нейтрального статуса и отказа Киева от вступления в НАТО. Также Москва хочет, чтобы Киев признал Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) независимыми государствами, а Крым — российским регионом.

Накануне,19 мая, газета La Repubblica со ссылкой на документ сообщила, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал предложения Рима по мирному урегулированию на Украине генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В выдержках из проекта, которые приводили Huffington Post и портал Open Online, говорилось, что план включает четыре стадии:

прекращение огня на Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;

переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.

После этого, в соответствии с планом, российские войска должны покинуть территорию Украины.

Читайте на РБК Pro Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи Pro Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Прогнозы Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Инструкции Pro Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Инструкции Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента Инструкции

Также Италия направила перечень предложений странам G7, (кроме Италии группа включает Великобританию, Германию, Канаду, Францию, Японию и США).

Рим предложил сформировать международную группу, члены которой должны будут следить за соблюдением плана (в нее предлагали включить представителей от Италии, Франции, ФРГ, Турции, США, Китая, Канады, Великобритании, Польши, Израиля и других стран, полный список пока неизвестен). Также к процессу должны были подключиться ЕС, ООН и другие международные организации.

Передачу плана спустя сутки подтвердил замглавы итальянского МИДа Манлио Ди Стефано.

В Кремле после появления сообщений о передаче предложений Италией заявили, что не знают деталей плана. Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал итальянскую инициативу, и заявил, что Москва не будет отвергать «искренние усилия» тех, кто может помочь урегулировать ситуацию на Украине.

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель на брифинге по итогам заседания Совета иностранных дел ЕС по вопросам развития заявил, что поддерживает предложения Рима, однако заметил, что окончательное решение об условиях мирного урегулирования должен принять Киев.