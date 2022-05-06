Политика , 06 мая, 15:12
0
Пушилин и Пасечник назначили послов ДНР и ЛНР в России
Ольга Макеева
Глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом республики в России, сообщается на сайте ДНР.
«Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 182 от 6 мая 2022 года, которым назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла Донецкой народной республики в Российской Федерации Ольгу Макееву», — говорится в сообщении.
До сих пор она занимала пост заместителя председателя Народного совета ДНР второго созыва.
Послом ЛНР стал Родион Мирошник.
«Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом назначил послом Республики в России Родиона Мирошника», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.