Пушилин и Пасечник назначили послов ДНР и ЛНР в России

Ольга Макеева (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Глава ДНР Денис Пушилин назначил Ольгу Макееву послом республики в России, сообщается на сайте ДНР.

«Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 182 от 6 мая 2022 года, которым назначил на должность чрезвычайного и полномочного посла Донецкой народной республики в Российской Федерации Ольгу Макееву», — говорится в сообщении.

До сих пор она занимала пост заместителя председателя Народного совета ДНР второго созыва.

Послом ЛНР стал Родион Мирошник.

«Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом назначил послом Республики в России Родиона Мирошника», — говорится в сообщении.

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